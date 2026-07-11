Garlasco, nuova consulenza Cattaneo su Sempio richiesta dalla Procura: approfondimenti sul piede dell'indagato

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Le impronte di scarpa rinvenute nella villetta in cui fu uccisa Chiara Poggi rappresentano uno degli elementi centrali e più dibattuti del caso Garlasco. Nella perizia originaria contribuirono alla condanna definitiva di Alberto Stasi, le nuove indagini della Procura di Pavia si chiedono se quell’orma non possa invece appartenere ad Andrea Sempio. Per stabilirlo con certezza, è stata chiesta una nuova consulenza alla patologa forense Cristina Cattaneo.

La nuova consulenza della dottoressa Cattaneo

Sembra che la Procura di Pavia abbia chiesto alla pataloga forense Cristina Cattaneo lo svolgimento di ulteriori analisi.

In risposta alla consulenza effettuata dalla difesa di Andrea Sempio, l’accusa ritiene necessarie valutazioni specifiche sulla possibile corrispondenza tra il piede di Sempio e l’orma ritrovata sul luogo del delitto.

ANSA

Il 24 ottobre 2025, Cattaneo aveva sottoposto Sempio a misurazioni antropometriche su tutto il corpo, compreso il piede, ma non le erano state chieste valutazioni specifiche.

Adesso si cerca una risposta: il nuovo indagato avrebbe potuto entrare in una scarpa Frau numero 42, come quella che pare indossasse l’assassino di Chiara Poggi?

Il dubbio sul numero di scarpe di Andrea Sempio

Non vi sono dubbi sul fatto che l’impronta insanguinata ritrovata accanto al corpo della vittima appartenga al suo assassino.

Ciò che si cerca adesso di scoprire è se quella sia l’impronta di Alberto Stasi, così come ritenuto nel giudizio precedente; di Andrea Sempio o di qualcun altro ancora.

L’impronta è di una scarpa numero 42, lunga 27 cm. Misure che, per l’accusa, corrispondono al piede di Sempio, con una lunghezza di 27,2 cm dalle misurazioni antropometriche.

Andrea Sempio, tuttavia, ha sempre indossato il 44. Lo conferma a Quarto Grado l’avvocato Liborio Cataliotti, che anticipa: “Abbiamo fatto un esperimento giudiziale che vale più di qualunque consulenza”.

Il piede di Sempio, in lunghezza potrebbe sì entrare in una scarpa 42, ma la larghezza gli rende necessaria qualche misura in più. Ecco perché indossa un 44.

Un nuovo testimone per il caso Garlasco

Ciò che si chiedono gli inquirenti è se Andrea Sempio abbia sempre indossato un 44 o se, all’epoca del delitto, più giovane e magro, indossasse un 42.

La questione potrebbe essere sciolta da un nuovo testimone, suggerito dalla madre di Andrea Sempio, così come appreso da un’intercettazione.

“Ivana non ti portava gli stivaletti dal lavoro?” chiede al figlio Daniela Ferrari.

Il riferimento è alla zia di Andrea che, fino ai suoi 18 anni, era solita regalargli stivaletti e che potrebbe dunque svelare il mistero del numero indossato da Sempio all’epoca dell’omicidio.