Garlasco, nuova consulenza chiesta al genetista Carlo Previderè: trovò il dna di Sempio sulle unghie di Chiara

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini sul delitto di Garlasco. Notizia dell’ultima ora, è stata chiesta una nuova consulenza al genetista Carlo Previderè, colui che attribuì un profilo di dna ad Andrea Sempio in riferimento al materiale riscontrato sulle unghie di Chiara Poggi. Dunque la procura ha chiesto approfondimenti genetici allo specialista. Non è noto l’oggetto su cui si sta lavorando, ma è probabile che si tratti di un elemento di rilievo.

Garlasco, nuova consulenza chiesta al genetista Carlo Previderè

Il talk show "Mattino 5" ha rivelato che manca una consulenza importante sui tavoli dei magistrati. La procura ha chiesto ulteriori accertamenti genetici a Carlo Previderè. Non sono emersi però dettagli circa l’oggetto su cui il genetista sta lavorando.

La consulenza potrebbe già essere effettuata la prossima settimana. Evidentemente i magistrati ritengono che ci siano elementi su cui, dal punto di vista genetico, servono approfondimenti.

Carlo Previderè e la consulenza sul dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi

Previderè è colui che ha analizzato i cinque aplotipi (dna maschili, ndr) trovati nei margini ungueali di Chiara Poggi. Una traccia l’ha attribuita ad Andrea Sempio in quanto "perfettamente compatibile" con quella riscontrata sulle unghie della vittima.

Anche la perita nominata dal Tribunale di Pavia, Denise Albani, ha confermato che il materiale genetico isolato sulle unghie di Chiara durante le prime indagini, ma considerato degradato e non utilizzabile dal perito del processo d’Appello, è compatibile con quello di Sempio, unico nuovo indagato nell’inchiesta.

L’esperta ha usato la tecnica della comparazione biostatistica che non era disponibile in passato, arrivando alle stesse conclusioni di Previderè.

Cosa è emerso dall’analisi dei computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi

Nelle scorse ore si è svolta anche la consulenza del professor Paolo Dal Checco sui computer di Alberto Stasi e di Chiara Poggi, da cui sarebbero emersi elementi nuovi che gli investigatori hanno ritenuto interessanti e sui quali stanno continuando a indagare.

In particolare, si stanno attenzionando quelle che sono state le frequentazioni di Andrea Sempio e dei suoi amici, anche fuori da Garlasco.

L’inviato di "Mattino 5" ha sottolineato che ciò che di nuovo è trapelato dal computer di Stasi non riguarderebbe elementi collegabili alla pornografia.