Garlasco, nuova consulenza della famiglia Poggi sulle scarpe di Alberto Stasi e le chiazze di sangue in casa

Uno dei grandi misteri del delitto di Garlasco è nelle scarpe che Alberto Stasi indossava il giorno in cui entrò nella villetta di via Pascoli 8 e rinvenne il cadavere di Chiara Poggi. La parte civile, ovvero la famiglia della vittima, ha disposto una nuova consulenza per dimostrare che Stasi non avrebbe potuto evitare la traccia di sangue presente sul gradino zero della porta a soffietto. Come noto, le Lacoste che indossava quel giorno si presentavano intonse, ma più volte è stato detto che ciò si può spiegare con il sangue ormai secco.

La nuova consulenza dei Poggi su Garlasco

Perché le scarpe di Alberto Stasi si presentavano pulite nonostante la camminata sulla scena del crimine? A questa domanda ha provato a rispondere una nuova consulenza richiesta dalla famiglia Poggi. Fino ad oggi, come noto, si conosce la versione dell’allora fidanzato di Chiara Poggi: una volta dentro la villa, Alberto camminò a zigzag e per questo non calpestò le tracce di sangue.

Un’altra spiegazione interessa lo stato delle tracce ematiche presenti sul pavimento: il caldo estivo e il tempo trascorso dopo il delitto avrebbero fatto sì che il sangue si facesse secco o semi-secco, per questo non rimase attaccato alle scarpe del ragazzo.

Eppure secondo la nuova consulenza dei Poggi Alberto Stasi non avrebbe potuto evitare quella grande traccia presente sul gradino zero che dalla porta a soffietto continuava sul disimpegno in fondo al quale era presente il cadavere di Chiara Poggi.

La parte civile, su questo aspetto, risponde quindi che la condotta di Stasi all’interno della villetta sarebbe quella dell’assassino.

Oltre le macchie di sangue sulle scarpe: le altre consulenze

Come fanno notare a Mattino Cinque lunedì 2 febbraio, fino ad oggi la famiglia Poggi ha presentato tre consulenze, l’ultima delle quali è quella riportata oggi, ovvero quella sulla camminata di Alberto Stasi.

C’è, quindi, anche quella di Dario Redaelli sulla dinamica dell’omicidio, secondo la quale si sarebbe consumata nella cucina dell’abitazione. Infine c’è quella dei periti informatici Falleti e Bassetti eseguita sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi, secondo la quale la sera prima del delitto – il 12 agosto 2007 – Chiara Poggi avrebbe visionato i contenuti pornografici presenti nel computer del fidanzato.

La pagina "upload" di YouPorn

Su Mattino Cinque, inoltre, viene fatto un focus su una misteriosa attività del 22 luglio 2007 rilevata sul computer in uso alla famiglia Poggi, installato nella camera di Chiara.

Quel giorno Chiara era assente, essendo partita per Londra per andare a trovare il suo fidanzato Alberto Stasi. In quella data qualcuno visitò la sezione "upload" del noto sito per adulti YouPorn, ma non è dato conoscere se fu effettuato un upload vero e proprio o se quella pagina fosse stata visitata per errore. Se così fosse, qualcuno potrebbe aver tentato di caricare contenuti, ma Giada Bocellari fa notare che quella stringa dimostra che è stata visitata, appunto, la pagina dei caricamenti ma non che sia stato effettuato un caricamento.