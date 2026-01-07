Garlasco, nuove foto inedite di Andrea Sempio pubblicate da Bugalalla, il mistero di un certo "Gabriele"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La youtuber Francesca Bugamelli, nota nel mondo social come Bugalalla, sul suo canale ha pubblicato altre foto inedite che ritraggono Andrea Sempio. A questo giro il nuovo indagato per il delitto di Garlasco è ritratto in una rimpatriata insieme ad alcuni coetanei nel 2010, dunque tre anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Intervistata da Giuseppe Rinaldi per Ignoto X la creator si domanda se tra quei ragazzi ritratti insieme a Sempio ci sia un certo “Gabriele“, lo stesso che potrebbe aver girato quel video registrato nel marzo 2007 e che ritrae Andrea intento a giocare all’interno di una scuola.

Le nuove foto inedite di Andrea Sempio

Mercoledì 7 gennaio sul canale Bugalalla Crime è spuntato un video in cui vengono mostrate nuove foto inedite scattate ad Andrea Sempio. Diciamo “nuove” perché nelle settimane precedenti la stessa youtuber aveva mostrato gli scatti effettuati all’indagato nel pomeriggio del delitto, di fronte alla villetta dei Poggi.

Nelle immagini mostrate vediamo Sempio in un contesto conviviale, in compagnia di altre persone in occasione di una “rimpatriata tra coscritti”, scrive Bugamelli.

Tra i coscritti sono presenti amici di Sempio, tra i quali non manca Michele Bertani. La youtuber ricorda che alcuni soggetti immortalati in quelle foto erano stati “raggiunti dalle perquisizioni“. Intervenuta in collegamento con lo studio di Giuseppe Rinaldi per Ignoto X la youtuber fa notare come in queste immagini Sempio appaia con un look diverso rispetto al video del marzo 2007: “Non ha più i capelli lunghi e non ha più quel look scuro, quasi underground”.

Quelle foto, infatti, sono state scattate il 13 luglio 2010. Sempre Bugalalla fa notare come il clima tra i commensali sia disteso e scherzoso. “Il punto non è questo”, sottolinea tuttavia Bugamelli.

Il nodo di “Gabriele”

Nel corso di un intervento su Zona Bianca di domenica 4 gennaio Andrea Sempio ha precisato che il video inedito che lo ritrae all’interno di una scuola è stato girato nell’Ipsia di Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia) e soprattutto che “non è stato girato da Marco Poggi“, come invece si sospettava.

“Quello che lo ha girato si chiama Gabriele”, ha detto. Perché, però, quel video era nel pc di Chiara Poggi? “Può essere che io l’abbia fatto vedere a Marco e magari per quello è stato copiato sul PC ma francamente non mi ricordo”. E quello stesso video – secondo i dati dei periti – è stato aperto e riprodotto da Chiara Poggi il 10 agosto 2007, l’ultimo giorno in cui la ragazza ha usato il suo pc prima di essere uccisa.

L’appello di Bugalalla sul delitto di Garlasco

Che c’entra quel Gabriele con le foto scattate nel 2010 e mostrate per la prima volta da Bugalalla? Di noto c’è solo il nome, ma Sempio non ha mai rivelato il cognome né si conosce il volto.

Per questo la youtuber si chiede se tra quelle foto ci sia questo Gabriele e se qualcuno sia in grado di riconoscerlo, un dato che potrebbe aggiungere nuovi elementi al nuovo puzzle su Garlasco.