Garlasco, nuove intercettazioni della famiglia Sempio tra la ricostruzione e i dubbi su Garofano e Tizzoni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuove intercettazioni agli atti del caso Garlasco. In queste si sente la famiglia Sempio discutere delle nuove indagini, a partire dalle misurazioni per le scarpe fino all’impronta 33. Per i legali di Sempio non si tratterebbe d’altro che di dialoghi familiari. In uno scambio Daniela Ferrari, madre dell’indagato, ripercorre la giornata del 13 agosto 2007 nei minuti nei quali lei e il figlio sono usciti di casa.

Nuove intercettazioni della famiglia Sempio

Mentre i legali di Andrea Sempio hanno ritirato le carte e si continua a discutere sull’ipotesi dell’assenza di DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, tra le carte spuntano nuove intercettazioni della famiglia Sempio.

In una registrazione si sentirebbero Andrea e la madre, Daniela Ferrari, ripercorrere la mattina del 13 agosto 2007. Daniela al figlio diceva: “Tu sei andato fuori casa, ricordati… tu mi hai sempre detto che sei andato via verso le 10. Io sono entrata alle 10 meno 10, ti ho dato le chiavi e ho guardato l’ora”. E ancora: “Quindi se non sei andato via alle 10, sarai andato via al massimo alle 10 meno 8 minuti”.

Sulle misurazioni del piede e l’impronta 33

In un altro file, Daniela esprime i suoi dubbi sulle misurazioni svolte dalla professoressa Cattaneo sul piede dell’indagato: “L’hanno chiamato per prendere le misure. Sono passati vent’anni e ha venti chili in più. L’unica cosa che gli è rimasta uguale è il numero di scarpe: aveva un 44 all’epoca e lo porta ancora adesso”.

In un altro audio parla dei sospetti sulle attività condotte dall’ex generale del RIS, Luciano Garofano, in merito all’impronta 33.

Sempre Ferrari: “Garofano e Tizzoni hanno paura che esca fuori un’altra verità rispetto alla colpevolezza di Stasi, ma se sanno di aver fatto le cose per bene, perché hanno paura?”.

Cosa ha detto Angela Taccia

Altre intercettazioni mostrano invece lo stato di agitazione della coppia sul futuro del figlio. “Fai quello che vuoi, arrangiati. Se poi incasiniamo di più l’Andrea, gli porteremo le arance in galera“, diceva Daniela.

A questo rispondeva il padre di Andrea: “Il figlio no di sicuro, dipende tutto dal DNA“. Frasi che la difesa di Sempio dovrà analizzare.

Angela Taccia, in studio a Dentro la notizia: “Non mi sembra niente di eclatante”. Secondo l’avvocata quelle ascoltate sarebbero delle semplici conversazioni familiari nelle quali mancano elementi contrastanti che potrebbero creare dubbi.