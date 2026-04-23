Garlasco, nuovi audio depositati in Procura a Milano su un presunto depistaggio: cosa filtra

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un mistero nel mistero: a infittire il giallo che aleggia nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco c’è una serie di audio depositati presso la Procura generale di Milano. Si tratta del materiale di cui a più riprese ha parlato Roberta Bruzzone nei suoi interventi televisivi e che conterrebbero una pista alternativa che coinvolgerebbe più persone tra cui Andrea Sempio. Da ciò che emerge, in questi file una persona parlerebbe di probabili pressioni aventi lo scopo di depistare le indagini.

Gli audio depositati alla Procura generale di Milano

Giovedì 23 aprile lo studio legale Gasperini Fabrizi ha depositato presso la Procura generale di Milano un esposto contenente diverse tracce audio legate “a condotte suscettibili di assumere rilievo nell’ambito della nuova indagine”.

Ai materiali audio è stata accompagnata “una articolata ricostruzione, finalizzata a contestualizzare il significato dei suddetti materiali e a definirne la possibile rilevanza”. Ne dà notizia l’Adnkronos.

ANSA

Il materiale audio si compone di registrazioni di conversazioni che hanno avuto luogo nell’anno corrente, il 2026. Roberta Bruzzone ha specificato più volte di non essere l’autrice delle registrazioni, dunque questo materiale le sarebbe stato consegnato successivamente all’acquisizione.

Come anticipato in più occasioni, si tratterebbe di una conversazione tra più persone in cui viene fatto riferimento a una pista alternativa alla verità giudiziaria, ma non è tutto.

Cosa emerge da questo materiale: il presunto depistaggio

Secondo quanto trapela, continua l’Adnkronos, la pista alternativa oggetto della conversazione registrata negli audio depositati coinvolgerebbe più persone tra cui Andrea Sempio.

Una persona, addirittura, farebbe riferimento a possibili pressioni poste in atto con l’obiettivo di depistare le indagini.

Le ultime novità sul delitto di Garlasco

Nel frattempo le novità sulla nuova inchiesta del delitto di Garlasco non si fermano. Mercoledì 22 aprile, ad esempio, l’inviato di Mattino Cinque Emanuele Canta ha rivelato che dalla consulenza depositata da Paolo Dal Checco, l’incaricato dalla Procura di Pavia sugli accertamenti sui dispositivi di Chiara Poggi e Alberto Stasi, “sarebbero venuti fuori elementi nuovi importanti su cui la Procura ha voluto fare approfondimenti”.

La Procura, tuttavia, “avrebbe già identificato un movente a prescindere dalla relazione di Dal Checco”, che in ogni caso avrebbe arricchito e confermato le convinzioni degli investigatori.