Garlasco, Nuzzi contro De Rensis e Bocellari a Quarto Grado: "Brutta figura", poi smonta una fake news

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Il conduttore di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi ha attaccato gli avvocati di Alberto Stasi Antonio De Rensis e Giada Bocellari per il loro rifiuto di presentarsi in trasmissione e di parlare con gli inviati del programma. Ha poi anche attaccato duramente un post sui social che riportava una notizia falsa su Giorgio Portera.

L’attacco di Gianluigi Nuzzi a De Rensis e Bocellari

Durante la puntata di Quarto Grado del 2 ottobre, il conduttore della trasmissione, il giornalista Gianluigi Nuzzi, ha attaccato gli avvocati di Alberto Stasi, Antonio De Rensis e Giada Bocellari.

Me ne dolgo che loro non vengano. Perché quando l’avvocato Bocellari dice a un nostro inviato “con voi non parlo” mina il pluralismo, non è una cosa bella. La brutta figura la fa lei, non io che l’ho sempre invitata.

ANSA

La questione era nata da un post sui social che citava direttamente la trasmissione.

Il post contro Quarto Grado e Portera

Il post ripreso da Nuzzi criticava proprio Quarto Grado utilizzando una foto che, secondo quanto pubblicato, avrebbe dovuto ritrarre Giorgio Portera durante le indagini sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi sulla scena del delitto.

L’autrice del post ha scritto: “È la seconda volta che un biologo di parte fa l’opinionista a suo unico favore”, in riferimento agli interventi di Portera in trasmissione.

Nel post è allegata una foto, che ritrae una persona con tuta bianca, guanti e mascherina all’interno del giardino di un’abitazione. “Grazie per la foto di Portera nella casa della famiglia Poggi“, conclude il post.

Il fact-checking di Gianluigi Nuzzi

Nuzzi ha quindi duramente attaccato il post dopo averlo letto: “Eccola qui la grande menzogna di quest’uomo, che dice di non aver toccato neanche una provetta e invece era lì, nella casa”, ha commentato ironicamente il conduttore.

“Questa giustizia medievale, questa assenza di verifica, la trovo rivoltante. Quell’uomo in quella fotografia non è Portera“, ha rivelato Nuzzi.

“Voi state distruggendo la credibilità di qualsiasi cosa, a iniziare dalla reputazione della persona ritratta in fotografia fino a quella della persona che ho di fronte [Portera, ndr]”, ha concluso in conduttore.