Garlasco, oltre alle 5 consulenze su Sempio depositata anche una memoria difensiva: cosa c'è nei documenti

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

C’è una novità nel caso del delitto di Garlasco, per il quale è indagato Andrea Sempio: i suoi avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno deciso di depositare in Procura cinque “consulenze” per “confutare le relazioni dei consulenti” dei pubblici ministeri che indagano sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, oltre a una “memoria con allegati” sui soliloqui del loro assistito. Per il momento, invece, non verrà depositata in Procura la consulenza personologica.

La mossa degli avvocati di Sempio sulle consulenze

Gli avvocati Liborio Cataliotti e Angela Taccia, difensori di Andrea Sempio, hanno fatto sapere di essere in procinto di depositare in Procura a Pavia cinque consulenze. Le parole degli avvocati riportate da Adnkronos: “Stiamo per depositare le nostre consulenze nell’interesse di Andrea Sempio per confutare le relazioni dei consulenti della Procura”.

In particolare, hanno aggiunto i legali di Sempio, “abbiamo predisposto una consulenza sulla Bpa, una sull’impronta 33, una medico-legale, una supplementare di natura genetica, una sulle impronte di scarpa perché noi riteniamo che il piede di Sempio non sia compatibile per larghezza con le impronte rilasciate”.

ANSA

La “memoria” sugli audio e i soliloqui di Andrea Sempio

Gli avvocati di Andrea Sempio non si limiteranno, però, a depositare le cinque consulenze tecniche alla Procura di Pavia.

Cataliotti e Taccia, infatti, stanno per depositare anche una “memoria con allegati” finalizzata a “contestualizzare” gli audio e i “soliloqui di Andrea Sempio” intercettati in auto e a renderli in questo modo “spiegabili”.

Secondo la difesa di Sempio nel caso Garlasco, tali audio “non contenevano nessuna novità rispetto ai commenti degli utenti dei podcast e delle trasmissioni” e, dunque, “non hanno alcuna natura confessoria”.

La scelta della difesa di Sempio sulla consulenza personologica

Liborio Cataliotti e Angela Taccia hanno anche annunciato: “Non depositiamo ancora quella personologica perché riteniamo non utilizzabile ai fini di prova quella del Racis”.

I due legali di Andrea Sempio hanno riferito che la consulenza personologica verrà depositata “solo se quella del Racis venisse ritenuta utilizzabile al fine di prova”.