Garlasco, online l'annuncio assurdo sulle scarpe trovate nel canale dopo l'omicidio di Chiara Poggi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

C’è chi da quasi 19 anni cerca una verità sul delitto di Garlasco e chi cerca feticci online. È destinato a diventare un caso l’annuncio comparso su Subito.it in cui si cercano le scarpe che poco dopo l’omicidio di Chiara Poggi furono rinvenute in un fiume – o meglio, un canale – a pochi chilometri da Garlasco. “Ricerchiamo scarpa Mr Valentino. Offro 20 mila euro a chi la trova entro il 31 luglio 2025″, questo recita l’annuncio sulla nota piattaforma di acquisti e vendite online. Attualmente l’annuncio non è più disponibile, ma risulta ancora indicizzato dai motori di ricerca.

L’annuncio su Subito.it

Come anticipato, qualcuno ha postato sulla bacheca di Subito.it un annuncio per trovare la “scarpa Mr Valentino” offrendo 20 mila euro a chiunque la trovasse entro il 31 luglio 2025.

Un annuncio obsoleto, si capisce, dato che – stando alla foto mostrata su Fanpage – sarebbe stato caricato il 3 luglio dello scorso anno.

La redazione di Fanpage dedica al caso un articolo critico. Ciò che vediamo nell’immagine allegata all’annuncio, in effetti, è un paio di scarpe rinvenute insieme ad altri indumenti sospetti pochi giorni dopo il delitto di Garlasco, nelle campagne circostanti.

Attualmente l’annuncio è scomparso dal portale indicato, anche se risulta ancora indicizzato sui motori di ricerca.

Il dettaglio delle scarpe trovate nel fiume

Per poter capire di cosa stiamo parlando è opportuno riavvolgere il nastro fino al 24 agosto 2007, 11 giorni dopo l’omicidio di Chiara Poggi.

In quel giorno un agricoltore aveva rinvenuto un bustone contenente indumenti in un canale di scolo. Il luogo interessava un frammento di terra noto come strada del Cucù al confine tra i comuni di Villanova d’Ardenghi e Zinasco. All’interno del bustone erano presenti tre pantaloni e due canottiere, dunque anche “mocassini di Valentino, marroni, misura 43, con la suola in gomma invernale”, come riferì la moglie dell’agricoltore al Corriere della Sera il 29 agosto 2007. A colpire erano presunte macchie rosse presenti sugli indumenti.

L’attinenza con il delitto di Garlasco

Come ricostruisce Fanpage e come aveva riportato Gianluca Zanella su Darkside, nella relazione dei Ris risultava che le scarpe erano state nebulizzate con il luminol ed erano “emerse due aree di luminescenza”, ma il combur test aveva dato esito negativo.

In poche parole, la relazione dei Ris presentata il 16 novembre 2007 dimostrò che tra quei reperti e il delitto di Garlasco non c’era alcun collegamento.