Garlasco, ora l'incubo di Lovati è la testimone che accusa Sempio: "Gira questa voce"

Le analisi del Dna sui resti della colazione ritrovati nella villetta in cui fu uccisa Chiara Poggi non hanno rilevato tracce di Andrea Sempio. Eppure, continua a essere preoccupato Massimo Lovati, l’avvocato che, assieme ad Angela Taccia, difende Sempio, indagato per omicidio a seguito della riapertura delle indagini sull’omicidio di Garlasco. Timori del legale per il presunto arrivo di una nuova testimone contro il suo assistito.

Un nuovo testimone per il caso Garlasco

Massimo Lovati ha definito “un incubo” la riapertura del caso Garlasco, con Andrea Sempio come nuovo, principale, indagato.

E seppure al momento l’avvocato non vede “nulla di concreto a carico di Sempio”, non crede ci sia da star tranquilli.

ANSA Massimo Lovati fuori dal tribunale di Pavia, dopo i risultati sull’incidente probatorio

Intervistato dal Corriere della Sera, il legale ipotizza “improvvisi colpi di scena”, relativi a una “voce che gira”.

Lovati afferma di aver sentito “parlare di una testimone che accuserebbe Sempio”, della quale però al momento non conosce l’identità.

Nuove accuse lo preoccupano più degli accertamenti sul Dna:

Ho avuto diverse esperienze di inchieste che quando non arrivano a nulla di concreto all’improvviso vengono ravvivate dal coniglio che salta fuori dal cilindro e si mette a cantare.

Le paure dell’avvocato Lovati

Nei rifiuti della colazione che fu consumata il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli, vi sono tracce genetiche di Chiara Poggi e Alberto Stasi, nessun altro.

“Risultati che ci confortano. – è il commento di Lovati – Ma non è mica finita qui. È ancora presto per cantare vittoria”.

Presto perché l’accusa ha chiesto l’estensione dell’incidente probatorio e, oltre a tracce di Dna, si vogliono analizzare adesso anche le impronte rilevate sul luogo del delitto.

“Ci opponiamo anche a questa estensione dell’incidente probatorio che aveva come unico oggetto la ricerca del Dna e non di impronte. Sarà il Gip a decidere” spiega l’avvocato.

I genitori scagionano Marco Poggi

Se tracce di Sempio sul luogo del delitto al momento non sembrano esserci, i genitori provano a dissipare anche i dubbi sul coinvolgimento di Marco Poggi.

Ospiti di Quarto Grado, Rita e Giuseppe Poggi, i genitori della vittima, hanno confermato che il figlio era assieme a loro quando la sorella fu uccisa.

In diretta mostrano una foto scattata quel giorno: “Per far tacere queste voci. Così smentiamo anche questo con documentazioni, che non è solo la nostra parola”.