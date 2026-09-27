Garlasco, ore decisive per la chiusura delle indagini su Sempio e le implicazioni per Stasi, cosa può accadere

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ore calde per una possibile, se non probabile, svolta nelle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Lunedì 28 settembre la Procura di Pavia dovrebbe chiudere l’inchiesta bis che vede Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Il commesso dovrebbe essere rinviato a giudizio, cosa che permetterebbe alla difesa di Alberto Stasi di chiedere la revisione del processo che lo ha condannato.

Delitto di Garlasco, indagini verso la chiusura

Lunedì 28 settembre, come da programmi, dovrebbe essere il giorno in cui si chiudono le indagini, durate un anno e mezzo, sull’inchiesta bis riguardante il caso Garlasco e in cui, quindi, la Procura dovrebbe notificare alla difesa di Andrea Sempio un secondo avviso, invariato rispetto a quello presentato a maggio, con un capo d’imputazione per omicidio pluriaggravato.

A questo dovrebbero essere allegate almeno tre nuove consulenze disposte dai pm. Si tratterebbe solo di un preludio alla richiesta di rinvio a giudizio per il commesso 38enne, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi del 13 agosto del 2007 e per il quale è stato condannato in via definitiva l’allora fidanzato della vittima, Alberto Stasi.

Cosa cambia per Andrea Sempio e la sua difesa

Dovrebbero essere quindi presentate tre, se non quattro, consulenze degli esperti: la prima che si occupa del Dna sulle unghie della vittima, la seconda sulle misure del piede di Sempio e la terza sull’impronta a pallini lasciata sul pavimento della villetta.

La quarta, invece, sarebbe quella psichiatrica, in carico a Roberto Catanesi che aveva chiesto un incontro diretto con l’imputato che ha però rifiutato l’invito. Con al centro l’appurare l’effettiva capacità di intendere e volere di Sempio in quell’agosto 2007, la consulenza si baserà sulle dichiarazioni dell’indagato apprese da interviste, diari, scritti e intercettazioni.

Dopo la chiusura delle indagini e la nuova notifica, i legali di Andrea Sempio – Liborio Cataliotti e Angela Taccia – avranno venti giorni per replicare prima dell’eventuale richiesta di rinvio a giudizio e per presentare le loro memorie e consulenze.

Alberto Stasi potrebbe richiedere la revisione del processo

La giornata in cui terminano le indagini sul coinvolgimento di Andrea Sempio nel delitto di Garlasco è fondamentale anche per quanto riguarda Alberto Stasi, condannato a 16 anni per la morte di Chiara Poggi. I legali del fidanzato della vittima potrebbero cogliere la palla al balzo per presentare istanza di revisione del processo.

Come sottolinea Fanpage, i giudici non manderanno Sempio al dibattimento se c’è già un condannato via definitiva per il delitto di Garlasco, ovvero Alberto Stasi e quindi la difesa del bocconiano dovrà portare elementi che smontino le prove che hanno portato alla sua condanna in via definitiva.

A venire in aiuto di Stasi potrebbe però essere la Procura di Pavia che, nelle indagini compiute, potrebbe aver già smontato alcune di esse: basti pensare al sangue della vittima che non era stato trovato sui tappetini della macchina di Alberto Stasi o alla possibile presenza di sangue sui pedali della sua bicicletta. Indagando su Sempio, gli inquirenti potrebbero già aver avuto modo di rivedere la posizione di Stasi.