Garlasco, Palmegiani contro Linarello sull'impronta 33 attribuita a Sempio: "Non è identificabile"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sono diversi gli elementi al centro della nuova inchiesta sul delitto di Garlasco di cui si è parlato molto nei mesi scorsi. Tra questi c’è l’impronta 33 rilevata sul muro delle scale che portano in cantina nella casa dei Poggi, una traccia che secondo gli inquirenti è stata lasciata da Andrea Sempio. Secondo Armando Palmegiani, consulente della difesa dell’indagato, si tratta però di una impronta “non identificabile”. Non solo, a suo dire la traccia non sarebbe stata lasciata da una mano bagnata o umida, a differenza di Pasquale Linarello, consulente di Alberto Stasi, che invece insiste sulla presenza di sangue.

Garlasco, l’impronta 33 attribuita ad Andrea Sempio

Nel corso della puntata del 27 luglio di Zona Bianca su Rete 4 si è parlato delle ultime novità sulle indagini relative al delitto di Garlasco.

Tra gli elementi toccati l’impronta 33 che la procura di Pavia attribuisce ad Andrea Sempio, la traccia del palmo di una mano destra lasciata sul muro delle scale di casa Poggi che portano in cantina.

ANSA

Secondo l’accusa, si tratta dell’impronta della mano insanguinata dell’assassino, che si sarebbe appoggiato per sporsi nel vano delle scale e guardare in basso verso il corpo di Chiara Poggi.

All’epoca delle prime indagini venne esclusa la presenza di sangue nell’impronta, a differenza delle nuove analisi.

Come spiega Pasquale Linarello, consulente della difesa di Alberto Stasi, il test di allora avrebbe dato esito negativo perché “inquinato” da tracce di intonaco che sarebbero state prelevate assieme alla traccia.

“Non c’è la certezza che sia sangue, ma non si può nemmeno escludere”, sottolinea l’esperto.

Per Palmegiani l’impronta non è identificabile

Armando Palmegiani, consulente della difesa di Sempio, aggiunge però che la procura al momento non contesta che quello sia sangue, ma solo che l’impronta sarebbe attribuibile all’indagato.

Secondo gli inquirenti, ci sono una serie di minuzie nell’impronta 33 che coincidono con quella di Sempio.

Di diverso avviso Palmegiani, secondo cui l’impronta 33 “non è identificabile“. “Non diciamo che sia di qualcun altro”, precisa, solo che che non ci sono abbastanza elementi per dire che sia di Sempio.

Scontro tra Palmegiani e Linarello

Tra i due consulenti di parte è poi nato un diverbio sull’origine dell’impronta 33 e sulla presenza di sangue.

Linarello ha evidenziato la particolarità dell’impronta 33, apparsa bagnata ai primi investigatori che lavorarono sulla scena del crimine, ed è ritornato sulle nuove analisi che indicano la probabile presenza di sangue.

Palmegiani ha contestato la tesi del test sbagliato a causa dell’intonaco, affermando che con lo strumento che si usa per prelevare campioni appare difficile che sia stato portato via anche dell’intonaco.

La difesa di Sempio contesta anche che l’impronta fosse bagnata o umida all’origine, parlando piuttosto di un effetto dell’uso della nididrina spruzzata per evidenziare la traccia.