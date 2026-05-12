Garlasco, Paola Cappa ha spiegato perché dopo l'omicidio di Chiara Poggi parlò di "avances respinte"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

L’ipotesi di Paola Cappa sulle “avances respinte” da Chiara Poggi “era una cosa molto casuale”. Lo ha chiarito nell’ultima audizione davanti agli inquirenti la cugina della 26enne, rispondendo alle domande sullo scenario che suggerì all’epoca ai carabinieri, quando fu sentita nelle ore successive l’omicidio di Garlasco. Una supposizione che oggi ritorna nel movente contestato contro Andrea Sempio nella nuova indagine della procura di Pavia.

L’ipotesi sul movente dell’omicidio di Garlasco

I pm lo hanno esplicitato negli atti di avviso di chiusura delle indagini sul 38enne, riportati da Ansa, sostenendo che Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi dopo “il rifiuto di un approccio sessuale, maturato nella visione dei video intimi dei due fidanzati”, cioè i filmati erotici registrati con Alberto Stasi che la studentessa custodiva nel suo pc.

Secondo quanto scritto dai magistrati, da quel “rifiuto inaspettato nasce una reazione esplosiva improvvisa, che si accende quando la vittima lo scaccia e tenta di sottrarsi, trasformando quella tensione crescente in uno scontro fisico” tra la 26enne e l’amico di Marco Poggi, culminato con l’omicidio.

ANSA

La spiegazione di Paola Cappa

La possibile pista passionale dovuta a un approccio respinto fu ipotizzata da Paola Cappa, sentita subito dopo il delitto di Garlasco dai carabinieri di Vigevano, il 15 agosto 2007.

Una congettura di cui ha chiesto conto alla cugina della vittima chi oggi indaga sulla nuova inchiesta. “Perché dissi che Chiara poteva essere stata uccisa per delle avances respinte? In realtà era una cosa molto casuale” è stata la risposta data agli investigatori nell’ultima audizione a Milano del 5 maggio.

“L’ho detta perché in realtà immaginavo potesse essere una ipotesi delle tante – ha spiegato Paola Cappa, secondo quanto riportato da Agi – non ricordo precisamente le circostanze in cui avevo rilasciato queste dichiarazioni. È stata una normale reazione per dare una spiegazione di istinto a quanto accaduto, sulla base delle mie esperienze personali”.

Le domande su Chiara Poggi

Sentita dagli inquirenti a Milano, Paola Cappa ha chiarito ancora una volta che la cugina non le avesse mai parlato “di qualche amico particolare o di qualche frequentazione del fratello Marco. Io non conoscevo neanche Stasi, che ho conosciuto il giorno del funerale”.

“Nel periodo in cui Lei era a casa, può essere che Chiara possa averle fatto qualche confidenza particolare?” hanno chiesto ancora gli investigatori nel colloquio con la testimone.

“Guardi, se me le avesse fatte, le avrei ricordate – la replica – Così come ho ricordato le parole da Chiara riferitemi sul fatto che non avesse avuto rapporti intimi durante la sua vacanza a Londra con Alberto. Dunque credo proprio di no”.

Secondo quanto messo a verbale, riportato da Agi, i carabinieri hanno poi insistito sul punto: “Lei disse di aver appreso dai media che probabilmente sua cugina era stata colpita alla testa con un attrezzo da camino. Aggiungeva di invitare gli inquirenti a cercare l’assassino tra suoi ex colleghi di lavoro, per delle avances respinte da Chiara. Aggiungeva inoltre che, secondo Lei, l’assassino avrebbe studiato le abitudini di Chiara in quella settimana, per poi agire di impulso”.

“Erano assolutamente ipotesi, senza alcuna dietrologia, non avevo alcun supporto per fare tali dichiarazioni con l’intenzione di voler accusare qualcuno” ha ribadito la 41enne, aggiungendo in un altro passaggio di avere “cercato di allontanarmi da quella vicenda che è diventato un argomento tabù nella mia famiglia dove cerchiamo sempre di non affrontarlo”.