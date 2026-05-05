Garlasco, Paola e Stefania Cappa hanno risposto "con spirito collaborativo": quanto è durato l'interrogatorio

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Si sono svolti gli interrogatori a Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Garlasco. Gli investigatori avrebbero fatto soltanto domande puntuali sui rapporti tra Sempio e Poggi e non sul movente dell’omicidio della ragazza. Il clima degli interrogatori sarebbe stato “collaborativo” secondo gli avvocati.

Gli interrogatori delle sorelle Cappa

Nella mattinata del 5 maggio si sono svolti gli interrogatori a Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara Poggi, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Garlasco.

Gli avvocati delle sorelle hanno fatto sapere che le due hanno reso: “Sommarie informazioni testimoniali davanti ai carabinieri di Milano, su delega della Procura di Pavia”.

ANSA

Le sorelle Cappa avrebbero mostrato “spirito collaborativo, manifestato sin dall’inizio delle indagini, nel rispetto dell’autorità inquirente”.

Interrogatori brevi e domande puntuali

L’interrogatorio di Paola Cappa è iniziato attorno alle 11 del mattino del 5 maggio. È poi seguito quello di Stefania Cappa, nelle prime ore del pomeriggio, poco dopo la conclusione di quello della sorella.

Gli interrogatori sarebbero durati soltanto tra i 35 e i 40 minuti, indicazione che i carabinieri avrebbero posto soltanto domande molto precise e specifiche.

Negli ultimi giorni è invece emerso che gli avvocati di Andrea Sempio avrebbero concordato una strategia per cui il principale indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Garlasco si avvarrà della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti.

Le domande poste alle sorelle Cappa

I carabinieri di Milano avrebbero posto alle sorelle Cappa soltanto domande generiche sui rapporti tra Chiara Poggi e Andrea Sempio, senza entrare nei particolari di un possibile movente.

“Non sarebbero state fatte domande sul movente attribuito all’indagato e nemmeno delucidazioni sulla questione dell’arma cercata dai carabinieri nel canale di Tromello ed evocata senza alcun riscontro concreto da un testimone che chiamò in causa Stefania Cappa” hanno dichiarato i legali delle due sorelle.

L’interrogatorio di Andrea Sempio dovrebbe invece svolgersi nella giornata di domani, 6 maggio. Come detto, Sempio non dovrebbe rispondere alle domande, seguendo il consiglio dei suoi avvocati.