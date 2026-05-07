Garlasco, Paolo Del Debbio e i dubbi su quell'intervista ad Andrea Sempio: "Se sei convinto rispondi subito"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Paolo Del Debbio riporta all’attenzione del pubblico un’intervista ad Andrea Sempio, sollevando dubbi sulle sue risposte. Tra i passaggi chiave, il difficile rapporto con la scrittura dopo l’omicidio di Chiara Poggi e il silenzio di sette secondi alla domanda: "Alberto Stasi è vittima o carnefice?". Secondo il conduttore di Dritto e rovescio, se si è convinti di una tesi la risposta dovrebbe essere immediata, mentre l’esitazione di Sempio aprirebbe nuovi interrogativi.

Stasi vittima o carnefice: la risposta di Sempio

"Sono passati 6-7 secondi dalla domanda alla risposta se Stasi fosse una vittima o un carnefice", dice Paolo Del Debbio nel suo Dritto e rovescio.

Prosegue affermando che, se uno è convinto di una tesi, la risposta arriva subito. Invece, alla domanda "Alberto Stasi è una vittima o un carnefice?", Sempio prende tempo. Guarda in alto e poi dice: "Carnefice".

Il rapporto con la scrittura

In una precedente intervista a Dritto e rovescio, Sempio ha dichiarato: "Scrivevo molto, è una cosa che ho sempre fatto fin da piccolo. Scrivere è un ottimo modo per scavare dentro se stessi".

E ancora: "Tira fuori tutto quello che pensi, tutto quello che senti, tira fuori tutto". Del Debbio gli domanda se, dopo quello che è successo, scriva ancora, ma Sempio risponde di no.

"Non mi fido più", dice. Spiega: "Non mi fido di quello che potrebbe succedere. Magari oggi scrivo qualcosa, lo butto o lascio un appunto in giro, e da lì ci si attacca per qualcos’altro".

Cosa scriveva nei post

Dal 7 novembre 2009 al 1° novembre 2016, poco prima della prima indagine a suo carico, Sempio scrive 3.355 post in un forum dedicato alle tecniche di seduzione. Sono questi i messaggi indicati come sessisti e dai quali emerge quella che è stata definita "ossessione d’amore" e "normalizzazione dello stupro". Da qui il movente, secondo gli inquirenti: "L’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale".

Tra le migliaia di messaggi scritti con il nickname "Andreas", undici sono dedicati al tema dello stupro. Scriveva: "Razionalmente può essere un orrore ma, dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione, lo stupro è la dimostrazione pratica della forza del maschio e la ‘prova’ che trasmetterà ai propri discendenti qualità di forza e aggressività utilissime a sopravvivere in natura".

Poi ci sono i post nei quali Sempio parla di una ragazza, della sua "one-itis", ovvero un amore disperato a senso unico. Questo sentimento sarebbe alla base del movente, secondo la Procura. Scriveva: "L’unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi due anni) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20 anni".

I legali del trentottenne escludono che si tratti di Chiara Poggi, citano invece una ragazza che lavorava in un locale che Sempio frequentava anche insieme a Taccia. Proprio l’avvocata, e amica di vecchia data di Sempio, potrebbe chiamare la giovane a testimoniare.

Non manca però l’ipotesi che vede proprio Chiara Poggi come quella sua "ossessione" a senso unico. Sempio cita sì una barista sul forum, ma lo fa nel 2012 scrivendo: "Uff… allora: one-itis disastrosa per una barista di una birreria". Ma dell’altra ossessione, quella "dirompente" e che non è mai più stata eguagliata, scriveva già nel 2010. Potrebbe essere Chiara? Secondo la Procura sì.