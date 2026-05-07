Garlasco, Paolo Del Debbio e i dubbi su quell'intervista ad Andrea Sempio: "Se sei convinto rispondi subito"
Del Debbio attacca Andrea Sempio: "Se sei convinto rispondi subito". Dubbi sul silenzio in TV e sui post sessisti del nuovo indagato per l'omicidio
Paolo Del Debbio riporta all’attenzione del pubblico un’intervista ad Andrea Sempio, sollevando dubbi sulle sue risposte. Tra i passaggi chiave, il difficile rapporto con la scrittura dopo l’omicidio di Chiara Poggi e il silenzio di sette secondi alla domanda: "Alberto Stasi è vittima o carnefice?". Secondo il conduttore di Dritto e rovescio, se si è convinti di una tesi la risposta dovrebbe essere immediata, mentre l’esitazione di Sempio aprirebbe nuovi interrogativi.
- Stasi vittima o carnefice: la risposta di Sempio
- Il rapporto con la scrittura
- Cosa scriveva nei post
Stasi vittima o carnefice: la risposta di Sempio
"Sono passati 6-7 secondi dalla domanda alla risposta se Stasi fosse una vittima o un carnefice", dice Paolo Del Debbio nel suo Dritto e rovescio.
Prosegue affermando che, se uno è convinto di una tesi, la risposta arriva subito. Invece, alla domanda "Alberto Stasi è una vittima o un carnefice?", Sempio prende tempo. Guarda in alto e poi dice: "Carnefice".
Il rapporto con la scrittura
In una precedente intervista a Dritto e rovescio, Sempio ha dichiarato: "Scrivevo molto, è una cosa che ho sempre fatto fin da piccolo. Scrivere è un ottimo modo per scavare dentro se stessi".
E ancora: "Tira fuori tutto quello che pensi, tutto quello che senti, tira fuori tutto". Del Debbio gli domanda se, dopo quello che è successo, scriva ancora, ma Sempio risponde di no.
"Non mi fido più", dice. Spiega: "Non mi fido di quello che potrebbe succedere. Magari oggi scrivo qualcosa, lo butto o lascio un appunto in giro, e da lì ci si attacca per qualcos’altro".
Cosa scriveva nei post
Dal 7 novembre 2009 al 1° novembre 2016, poco prima della prima indagine a suo carico, Sempio scrive 3.355 post in un forum dedicato alle tecniche di seduzione. Sono questi i messaggi indicati come sessisti e dai quali emerge quella che è stata definita "ossessione d’amore" e "normalizzazione dello stupro". Da qui il movente, secondo gli inquirenti: "L’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale".
Tra le migliaia di messaggi scritti con il nickname "Andreas", undici sono dedicati al tema dello stupro. Scriveva: "Razionalmente può essere un orrore ma, dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione, lo stupro è la dimostrazione pratica della forza del maschio e la ‘prova’ che trasmetterà ai propri discendenti qualità di forza e aggressività utilissime a sopravvivere in natura".
Poi ci sono i post nei quali Sempio parla di una ragazza, della sua "one-itis", ovvero un amore disperato a senso unico. Questo sentimento sarebbe alla base del movente, secondo la Procura. Scriveva: "L’unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata una one-itis di quasi due anni) è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20 anni".
I legali del trentottenne escludono che si tratti di Chiara Poggi, citano invece una ragazza che lavorava in un locale che Sempio frequentava anche insieme a Taccia. Proprio l’avvocata, e amica di vecchia data di Sempio, potrebbe chiamare la giovane a testimoniare.
Non manca però l’ipotesi che vede proprio Chiara Poggi come quella sua "ossessione" a senso unico. Sempio cita sì una barista sul forum, ma lo fa nel 2012 scrivendo: "Uff… allora: one-itis disastrosa per una barista di una birreria". Ma dell’altra ossessione, quella "dirompente" e che non è mai più stata eguagliata, scriveva già nel 2010. Potrebbe essere Chiara? Secondo la Procura sì.