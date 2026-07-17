Garlasco, parla il carabiniere che sentì Andrea Sempio con Cassese: "Sullo scontrino non ricordo com'è andata"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

“Non ricordo, è passato talmente tanto tempo che non ricordo”, queste le parole del carabiniere che aveva ascoltato Andrea Sempio nel 2008 in merito allo scontrino del parcheggio a pagamento che il 13 agosto 2007 collocherebbe lo stesso Andrea Sempio lontano dalla villetta di Garlasco nelle ore in cui sarebbe avvenuta la morte di Chiara Poggi. Il carabiniere ha risposto alle domande sulle presunte incongruenze presenti nei verbali.

Garlasco, le parole del carabiniere che sentì Andrea Sempio

Durante la puntata del 17 luglio di Quarto Grado, è stato mostrato l’interrogatorio ad uno dei carabinieri che aveva ascoltato Andrea Sempio il 4 ottobre 2008.

“Non ricordo, è passato talmente tanto tempo che non ricordo che cosa”, le parole in merito all’ipotesi che Andrea Sempio avesse mostrato lo scontrino del parcheggio.

Incalzato sulla possibilità che il tagliando fosse stato mostrato, il carabiniere ha risposto: “Non lo ricordo assolutamente è passato talmente tanto tempo”.

Infine alla domanda “Andrea Sempio sarebbe andato insieme al padre, perché era insieme al padre, il 4 ottobre 2008, a prendere lo scontrino a casa su vostra indicazione?”, il carabiniere ha risposto: “No, non è vero. Io confermo solamente quello che c’è scritto sul verbale, però altro non ricordo”

I presunti errori sul verbale

Durante l’interrogatorio al carabiniere vengono letti gli orari dell’inizio e della chiusura della SIT con delle presunte sovrapposizioni tra le varie persone ascoltate.

Gli vengono mostrati i verbali di Alessandro Biasibetti, Mattia Capra, Roberto Freddi e Andrea Sempio del 4 ottobre 2008.

Durante l’interrogatorio gli mostrano gli orari di apertura e di chiusura dei verbali con delle sovrapposizioni.

Davanti a questa richiesta di chiarimenti, il carabiniere ha risposto: “Sicuramente ci sarà stato un errore di trascrizione”.

Le parole dell’ex colonnello Gennaro Cassese

A Quarto Grado, nella puntata del 17 luglio, è intervenuto l’ex colonnello Gennaro Cassese.

Insieme al carabiniere, aveva ascoltato Andrea Sempio il 4 ottobre 2008.

In merito all’interrogatorio del carabiniere, ha chiarito: “L’automedica è arrivata al ridosso dell’apertura del verbale di Biasibetti. La compagnia si articolava su tre piani”.

“A ridosso di quella fascia oraria, eravamo dalla parte opposta della caserma”, ha aggiunto.

Per questo l’ex colonnello specifica che sicuramente gli abbiano riferito che ci sia stata l’autoambulanza per soccorrere Andrea Sempio che si era sentito male durante l’interrogatorio del 2008.

Sempre a Quarto Grado, anche Angela Taccia ha parlato dello scontrino.