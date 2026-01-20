Garlasco, parla il genetista Ugo Ricci che ha fatto riaprire il caso: "Non solo dna, ci sono altri elementi"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il genetista Ugo Ricci ha parlato delle analisi del Dna che hanno portato alla riapertura delle indagini sull’omicidio di Garlasco e all’imputazione di Andrea Sempio. Ricci ha criticato duramente le prime indagini e ha sottolineato che escludere che il materiale genetico trovato sotto le unghie di Chiara Poggi fosse di Alberto Stasi avrebbe potuto cambiare l’andamento del processo.

Le analisi del Dna che hanno riaperto le indagini su Garlasco

Il genetista Ugo Ricci ha parlato alla trasmissione Quarto Grado di Rete 4, durante la quale ha spiegato come è stata realizzata la perizia che ha portato alla riapertura del caso di Garlasco.

Ricci è stato incaricato della perizia dalla difesa di Stasi. Si tratta quindi di una perizia di parte, anche se fatta a processi conclusi e con la richiesta di essere “imparziale”.

Nella perizia è stato coinvolto anche Lutz Roewer, genetista tedesco che conferma le analisi di Ricci. Il materiale genetico può essere attribuito al ramo maschile della famiglia Sempio.

La difesa di Stasi ha quindi consegnato la perizia alla procura di Pavia che ha deciso di riaprire le indagini e accusare Andrea Sempio.

Il ruolo del Dna nel processo del 2014

La vicenda processuale di Garlasco è stata complessa. I processi sono stati ripetuti dopo un passaggio in Cassazione per arrivare alla condanna di Stasi.

Ricci ritiene che, se nel 2014 una perizia avesse accertato che il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi non era di Stasi, le cose avrebbero potuto andare diversamente.

Già le analisi del 2014 escludevano che quel Dna potesse essere di Stasi. Questo dato avrebbe influenzato i giudici popolari. Il ragionevole dubbio in questa vicenda c’è abbondantemente.

Va ricordato che il Dna di Alberto Stasi era presente in diversi punti della casa in cui è stata trovata Chiara Poggi.

Alcuni reperti lo collocherebbero sul luogo proprio la mattina del giorno dell’omicidio, stando a quando dichiarato il legale di parte civile Gian Luigi Tizzoni, che rappresenta proprio la famiglia Poggi.

Le prove ulteriori secondo Ricci

Non esiste invece al momento nessuna prova o nessun indizio che collochino Andrea Sempio a casa Poggi la mattina del 13 agosto 2007.

Secondo Ricci, però, anche l’impronta trovata in cima alle scale del seminterrato dell’abitazione, parzialmente riconducibile secondo alcune perizie a Sempio, potrebbe mettere dubbi sul risultato del processo che ha condannato l’allora fidanzato della vittima.

Lo stesso Ricci però ha spiegato che non è possibile determinare uno degli elementi più importanti per la rilevanza di quella prova: se fosse o meno un’impronta di sangue.

Ricci ha anche duramente criticato il modo in cui sono state condotte le indagini a Garlasco, sottolineando le diverse disattenzioni e la poca professionalità degli investigatori specialmente nelle prime ore dopo il delitto.