Garlasco, parla il legale di Andrea Sempio: "Lavoriamo su cinque consulenze"

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Andrea Sempio è a Roma per una serie di colloqui con una psicologa e criminologa “volti a tratteggiarne la personalità” da contrapporre agli accertamenti effettuati dal RaCIS sul delitto di Garlasco. Lo ha detto il suo legale, l’avvocato Liborio Cataliotti, confermando che il team della difesa sta lavorando su “cinque consulenze” basate sul materiale probatorio, documentale e informatico recuperato. Oltre alla perizia, è previsto anche un incontro tra Sempio e il pool difensivo.

Le consulenze, come spiegato dall’avvocato Cataliotti, si articoleranno in diversi passaggi tecnici fondamentali: la prima sarà di natura medico-legale per determinare le cause del decesso e, soprattutto, l’esatto orario in cui è avvenuto; seguirà poi un accertamento antropometrico per verificare se le impronte rinvenute possano collimare con le dimensioni del piede di Andrea Sempio. Parallelamente, si procederà a un intervento tecnico volto a ripulire gli audio delle intercettazioni e si redigerà una replica alla BPA per ricostruire la dinamica dell’omicidio. Infine, verrà disposto un supplemento di perizia dattiloscopica sull’impronta 33, con un focus specifico sui rapporti con l’impronta 45.

“Prima di aver ultimato questo lavoro, che ai nostri consulenti richiederà circa due settimane – ha spiegato Cataliotti – scusateci ma non rilasceremo altre dichiarazioni perché sarebbero fondate su una lettura frammentaria del fascicolo che, anche per quanto riguarda le indagini tradizionali, è molto molto corposo”.