Garlasco, parla il procuratore Oscar Cedrangolo che chiese l'assoluzione di Stasi: "Ora c'è tanta amarezza"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Ad 11 anni di distanza dalla richiesta alla Cassazione dell’annullamento della condanna a 16 anni ad Alberto Stasi per il delitto di Garlasco, è tornato a parlare l’ex procuratore generale Oscar Cedrangolo. “Non ho ovviamente alcun bisogno di riscatto morale. Provo amarezza per una distinzione in realtà provocata da una decisione non adeguatamente motivata e provo amarezza per una ignobile bagarre avvenuta a suo tempo e adesso puntualmente ripropostasi”, le sue parole.

Delitto di Garlasco, le parole del procuratore Cedrangolo

Oscar Cedrangolo è stato intervistato nella puntata dell’8 luglio di Zona Bianca.

“Non si tratta di coraggio intellettuale, civile o professionale, ma puramente e semplicemente la personale esigenza di fare al meglio possibile il proprio lavoro”, il commento alla requisitoria dell’11 dicembre del 2015.

In merito ai sette elementi chiave del mosaico indiziario con cui fu costruita la condanna, l’ex procuratore ha spiegato che l’aspetto più debole non riguarda nessuno dei sette indizi di cui parlava la sentenza.

“Era quello che l’appello bis riteneva il primo e grave indizio a carico dell’imputato, e cioè il tentativo di accreditare l’ipotesi dell’incidenza domestica. E questo indizio, ritenuto il primo e grave, in realtà si è rivelato una bufala”, ha spiegato.

Il commento sulla nuova inchiesta

Durante l’intervista, Giuseppe Brindisi ha chiesto all’ex procuratore cosa pensasse della nuova inchiesta che sembra dare ragione alla sua originaria prudenza.

Oscar Cedrangolo ha commentato: “Non ho ovviamente alcun bisogno di riscatto morale. Provo amarezza per una distinzione in realtà provocata da una decisione non adeguatamente motivata e provo amarezza per una ignobile bagarre avvenuta a suo tempo e adesso puntualmente ripropostasi”

Nessuna ferita

La scelta dell’ex procuratore generale non rappresenta una ferita nella sua vita.

“Non ci sono ferite né coscienze da interrogare c’è la serenità assoluta di aver interpretato al meglio delle mie possibilità il mio ruolo di procuratore generale”, ha spiegato.