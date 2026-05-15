Garlasco, parla il testimone che trovò una bici nera dietro via Pascoli poco dopo l'omicidio di Chiara Poggi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Della bici nera rinvenuta a settembre 2007, appena mese dopo il delitto di Garlasco dietro via Pascoli, si è parlato a lungo. L’inviato Emanuele Canta di Mattino Cinque ha raggiunto il testimone che notò quel mezzo in via Toledo, una diramazione di via Pascoli dietro l’abitazione dei Poggi. Un punto tra le sterpaglie, quello, che secondo gli inquirenti indicherebbe il tragitto di Andrea Sempio dopo l’omicidio di Chiara Poggi. La bici era "in buone condizioni" ma non fu mai fatto un verbale.

Parla il testimone che vide la bici nera dietro via Pascoli

Come anticipato, venerdì 15 maggio l’inviato di Mattino Cinque, Emanuele Canta, ha raggiunto il testimone che nel settembre 2007 notò una bicicletta nera tra le sterpaglie alle spalle di via Pascoli, a Garlasco, per la precisione sulla via Toledo.

L’uomo, racconta, quel giorno stava camminando lungo un sentiero per una passeggiata in cerca di funghi, quando notò quel mezzo abbandonato. Era circa la metà del mese.

Si trattava di una bicicletta con il telaio nero, il portapacchi dietro e il cestino sulla parte anteriore, "simile a questa", dice all’inviato indicando un mezzo simile in suo possesso.

Quindi il testimone chiamò i vigili urbani per segnalare la presenza di quel velocipede, poi se ne andò senza attendere l’arrivo degli agenti.

Il collegamento con il delitto di Garlasco

Quella bicicletta era "in buone condizioni" e sembrava "quasi nuova", tanto da fargli pensare che "ci fosse qualcuno in giro", dice il testimone all’inviato di Mattino Cinque.

Alle telecamere l’uomo racconta di non essere mai stato convocato dai vigili per firmare un verbale, né di essere stato avvicinato da giornalisti. Confessa, inoltre, che inevitabilmente collegò quel ritrovamento con il delitto di Garlasco, anche dopo le rivelazioni della vicina di casa Franca Bermani che parlò, appunto, di una bicicletta nera posizionata di fronte all’abitazione dei Poggi la mattina in cui si consumò l’omicidio di Chiara.

Il pensiero dell’ex maresciallo Marchetto

Il 3 febbraio l’ex maresciallo Francesco Marchetto ha raccontato a Mattino Cinque: "Non so perché non sia stata sequestrata, non mi fu riferito nulla di questa fantomatica bicicletta", e ha aggiunto che venne a sapere di quel ritrovamento "solo dalle testate giornalistiche tempo dopo".

Inoltre, sempre secondo Marchetto, Franca Bermani sarebbe stata messa al corrente di quel ritrovamento di via Toledo. Ma di quella bicicletta nera, tuttavia, non esiste traccia nei verbali.