Garlasco, parla Ilaria Conti amica di Andrea Sempio: "Problemi con le donne? Mi ha abbracciata, è affettuoso"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Quello che la stampa descrive "non è l’Andrea che io ho conosciuto". Lo dice Ilaria Conti, amica di Andrea Sempio e moglie di un altro amico dell’indagato, Mirko Crepaldi, durante il suo intervento nello studio di Quarto Grado. La donna ricorda il primo incontro con Sempio, che l’avrebbe accolta con un bacio e un abbraccio, un atteggiamento affettuoso che le fa pensare quanto sia lontana dal vero la narrazione secondo la quale l’indagato avrebbe difficoltà nei rapporti con le donne.

Parla un’amica di Andrea Sempio

Giovedì 4 giugno a Quarto Grado sono presenti Mirko Crepaldi e sua moglie Ilaria Conti. Il primo è un amico storico di Andrea Sempio, ex compagno di banco, che oggi è pronto a giurare di non avere alcun sospetto sulle sue responsabilità nel delitto di Garlasco.

Ilaria Conti lo ha conosciuto anni dopo, quando suo marito Crepaldi glielo ha presentato. Sin da subito la donna ha notato un atteggiamento disinvolto.

Quel giorno Andrea Sempio "mi ha subito abbracciato e baciato", un atteggiamento che cozza – secondo Conti – con la descrizione di un uomo "che ha problemi con le donne, che non ha rispetto, che non ha empatia".

Quello "non è l’Andrea che io ho conosciuto", dice Ilaria Conti, dato che "è sempre stato normale e affettuoso con me".

Il ricordo di Mirko Crepaldi

L’amico storico Mirko Crepaldi non nasconde che ciò che è stato detto su Andrea Sempio nell’ultimo anno, specialmente nell’ultimo mese, "non corrisponde" al ragazzo che conosce.

Andrea Sempio "non è mai sembrato una persona che avesse problemi relazionali", specialmente "con le donne", continua Crepaldi. Ricorda, inoltre, quella nota Elena che lavorava nel pub che il gruppo di amici frequentava e per la quale Sempio aveva un’infatuazione ma non un’ossessione.

Sempio non era interessato a Chiara Poggi, secondo l’amico

Gianluigi Nuzzi, quindi, gli ha chiesto se Andrea Sempio avesse mai manifestato interesse per Chiara Poggi, sorella dell’amico Marco, anche per una normale attrazione per una persona più grande d’età.

"No", ha risposto Mirko Crepaldi, né dopo il delitto parlò di Alberto Stasi o dell’omicidio. Né, soprattutto, avrebbe notato nulla di strano in Sempio. "Cosa vuol dire strano? Lo conosco in tutt’altra maniera".