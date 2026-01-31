Garlasco, per Angela Taccia "obiettivo raggiunto" dopo il no all'incidente probatorio sui pc di Stasi e Chiara

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Riprendendo il commento che il collega Liborio Cataliotti ha rilasciato a Ignoto X dopo il "no" della gip Daniela Garlaschelli alla richiesta dell’incidente probatorio, Angela Taccia – l’avvocata di Andrea Sempio – ha parlato di "obiettivo raggiunto". Questo perché la Procura ha disposto di accertare "gli stessi quesiti che volevamo porre noi" al fine di individuare il movente.

Il commento di Angela Taccia

Intervenuta con un video messaggio nel corso della puntata di Quarto Grado di venerdì 30 gennaio Angela Taccia, che insieme al collega Liborio Cataliotti difende Andrea Sempio, ha commentato la scelta di Daniela Garlaschelli di non concedere l’incidente probaborio sui pc di Alberto Stasi e Chiara Poggi.

"Il nostro scopo primario è stato raggiunto", ha detto Taccia, in quanto quattro giorni dopo l’annuncio di Cataliotti ai media sull’intenzione di richiedere un incidente probatorio "la Procura ha nominato un proprio consulente" indicando gli stessi quesiti posti dalla difesa di Sempio.

Quindi, perché si parla di obiettivo raggiunto? Taccia ha spiegato che in questo modo "si andrà ad accertare non solo il pc di Chiara ma anche quello di Alberto Stasi" con un focus sulla serata del 12 agosto 2007, precedente al delitto di Garlasco.

In questo modo la Procura "accerterà quale potrebbe essere il movente" e "non solo come prova a carico di Andrea Sempio ma anche come eventuale prova a discarico di Andrea Sempio", precisa Angela Taccia.

Perché la gip ha rigettato la richiesta di incidente probatorio

Il motivo del "no" della Procura – spiega Daniela Garlaschelli nel provvedimento – è puramente tecnico, in quanto si tratterebbe di accertamenti ripetibili che possono essere svolti anche in sede di dibattimento nell’eventuale processo che potrebbe aprirsi a carico di Andrea Sempio.

Inoltre, come anticipato da Taccia, dopo l’annuncio pubblico del collega Cataliotti la Procura ha nominato un perito incaricato di rispondere agli stessi quesiti posti dalla difesa di Sempio: comprendere se nel pc di Chiara Poggi sia presente il movente dell’omicidio e se la vittima abbia visionato materiale pornografico sul dispositivo di Alberto Stasi.

Il mistero del video di Andrea Sempio

Il 10 agosto 2007 alle 12:48 il registro attività del computer di Chiara Poggi – o meglio, della famiglia di Chiara Poggi – indica l’apertura dell’ormai noto video che mostra Andrea Sempio all’interno di una scuola con alcuni compagni.

Secondo gli esperti non si tratterebbe, però, di una riproduzione posta in essere dalla ragazza ma di un’attività di sistema, dato che nello stesso orario risultano aperti centinaia di altri file. Un altro nodo è in quella cartella zippata, criptata (il 1° marzo 2007) e nascosta (il 1° luglio 2007) da Chiara Poggi che conteneva tre filmati intimi girati insieme ad Alberto Stasi. Il quesito, in questo caso, è nel motivo per cui la ragazza avesse deciso di proteggere da password e nascondere quella cartella compressa: forse aveva notato che qualcuno aveva visionato quei video privati?