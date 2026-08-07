Garlasco, per Bruzzone il colpevole rimane Stasi: i suoi dubbi sulle perizie contro Andrea Sempio

L’indagine aperta su Andrea Sempio, da mesi protagonista della rlettura del delitto di Garlasco, continua a tenere banco nelle trasmissioni televisive e non solo. La criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone è tornata ad analizzare, nel dettaglio, quelle secondo lei sono delle vere e proprie anomalie procedurali del nuovo filone, tra perizie e richieste di consulenze psichiatriche, sottolineando dall’altra i punti fermi della condanna definitiva a carico di Alberto Stasi.

L’anomalia del 415-bis e gli elementi a carico di Sempio

Roberta Bruzzone è intervenuta nella puntata di Profondo giallo. Il vero volto del crimine, trasmessa in diretta giovedì 6 agosto dal canale YouTube Cold Cases & True Crime e condotta da Alan Botter.

La crimininologa e psicologa forense ha inizialmente parlato dell’aspetto procedural-penalistico della nuova inchiesta, con l’emissione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (ossia l’art. 415-bis del codice di procedura penale), che a suo dire dovrebbe rappresentare il punto di arrivo dell’attività investigativa in cui il fascicolo viene cristallizzato.

Tuttavia, secondo lei, l’evoluzione delle indagini nei confronti di Andrea Sempio evidenzierebbe dinamiche inusuali. La ricostruzione e le mosse della Procura sollevano diversi interrogativi tecnici:

“In un caso d’omicidio è la prima volta che assisto a quello che stiamo vedendo, osssia con un 415 bis emesso, quindi notificato, con il fascicolo cristallizzato. Normalmente il 415 bis è l’avviso che conclude l’attività di cima investigativa perché la procura ritiene di aver gli elementi per andare a giudizio. Poi, per carità, è una fase interlocutoria ancora perché il ovviamente l’indagato ha la possibilità di offrire degli spunti critici rispetto a quello che gli viene attribuito e quindi ci sta che possa esserci una fase di acquisizione di ulteriori elementi sulla scorta di quello che chiaramente l’indagato produce sulla scorta di memoria e consulenze. Sappiamo che Sempio si è avvalso dalla facoltà di non rispondere. Nonostante ciò il pm titolare del fascicolo ha comunque proseguito in una lunghissima prospettazione degli elementi a suo carico che è durata oltre 3 ore. Che io ho visto nella sua complessità, devo dire che mi ha molto colpito quella ricostruzione, anche perché di tutte quelle informazioni che sono state in quel momento riferite a Sempio e ai suoi difensori, obiettivamente di elementi incontrovertibili non ce n’è neanche mezzo. Lo posso dire con molta serenità perché ho avuto modo di esaminare punto per punto tutto quello che il dottor Civardi ha elencato. Ci sono stati anche dei passaggi anche molto discutibili come il famoso biglietto buttato da Sempio, che in realtà potrebbe essere effettivamente collegato a un’altra vicenda, ossia allo spettacolo teatrale che faceva Gianluigi Nuzzi. Quindi, parrebbe molto solida la lettura che attribuisce quel biglietto a quel tipo di situazione e non certo all’omicidio di Chiara Poggi.”

Bruzzone ha sottolineato la rarità di una situazione in cui, a seguito del 415-bis, la Procura cerchi di irrobustire l’impianto accusatorio, segno che le memorie difensive e le consulenze di parte hanno messo in evidenza criticità sostanziali:

“Ma ripeto, al netto di tutto questo è possibile che la procura irrobustisca i suoi elementi. Io non l’ho mai visto fare: non vuol dire che non è possibile, però non l’ho mai visto fare perché normalmente quando la procura arriva al 415 gli elementi ce li ha. Se ritiene che siano sufficientemente solidi, chiude l’inchiesta e dice ‘Ok, adesso io sono pronto per portarti a giudizio’. È anche possibile che nel momento in cui c’è un 415 e l’indagato ti prospetta tutta una serie di cose che sono platealmente contrarie è possibile che possa procedere anche con la richiesta di archiviazione. Questo è assolutamente possibile. In molti casi l’ho visto fare, non nei casi di omicidio, ma l’ho visto fare su altre vicende. È molto anomalo, però, che accada, nel senso che è infrequente, perché questo vuol dire che evidentemente gli elementi che la procura aveva fino a quando ha notificato il 415, quindi primi di maggio, sono stati messi in crisi evidentemente dalle consulenze che ha depositato la difesa di Sempio. Quello che possiamo ipotizzare è che ci sono degli elementi, dei profili di criticità che la procura ha voluto evidentemente rinforzare e fin qui va tutto bene finché siamo nel perimetro delle consulenze, quindi va bene la 33, va bene l’orma di scarpa.”

Il dato genetico: l’incidente probatorio e la perizia Albani

Uno dei nodi centrali della vicenda riguarda l’analisi del profilo genetico e la validità scientifica delle tracce. La posizione di Bruzzone è perentoria: la perizia svolta in sede di incidente probatorio dalla dottoressa Albani costituisce prova cristallizzata e non più intaccabile.

“Quello che non ci sta, perché non ci sta tecnicamente, è una ulteriore consulenza genetica su un dato che è stato cristallizzato da una perizia nel contraddittorio tra le parti. Quel capitolo è chiuso, tecnicamente chiuso. Dal punto di vista giudiziario si chiama incidente probatorio perché anticipa l’acquisizione della prova con tutte le garanzie del contraddittorio, quindi del processo. Non è che dopo, siccome non ti piace il risultato finale che è uscito fuori dalla perizia, probabilmente perché sappiamo che l’Albani scrive chiaro e tondo, in maniera anche abbastanza granitica, di sicuro e certo in quel profilo non c’è niente. Niente. E se andiamo a essere proprio precisi, neanche si doveva arrivare a questa valutazione, perché già il fatto stesso che non ci siano repliche doveva chiudere il capitolo ancora prima di aprirlo. Ma al netto di tutto questo c’è una perizia, quindi vuol dire che quel dato è stato già acquisito ed è cristallizzato ed è quel dato che entra nel processo, in un eventuale processo. Non ci possono essere ulteriori elementi perché se il Previderà aveva qualcosa da dire e lo doveva fare in quella sede, se la procura aveva qualcosa da dire e lo doveva fare in quella sede. Il perimetro della consulenza peritale, quindi la perizia affidata all’a dottoressa Albani, è chiuso. L’incidente probatorio si è concluso, ci sono delle valutazioni conclusive che non si possono più mettere in discussione, proprio perché è stato acquisito con la forma della perizia, non della consulenza. E quindi ci sono delle garanzie che rendono quel dato oggi non più aggredibile (…). Peraltro, perizia chiesta dalla procura: quel DNA è inaffidabile e soprattutto non è databile, non è collocabile temporalmente in un’epoca vicina o prossima (…). Il dato dell’Albani non è più in discussione, è una perizia, è stato cristallizzato, così come entrerà in un eventuale, ci auguriamo tutti che non accada, giudizio, processo, perché è la formula che lo rende non più aggredibile. (…) Nessuno potrà mai superare le valutazioni finali della dottoressa Albani perché quelle quelle conclusioni ad oggi sono prova, ed è uno status completamente diverso da una consulenza tecnica di parte (…).” Forse ti può interessare Garlasco, per Roberta Bruzzone il colpevole è Stasi perché niente "colloca Sempio sulla scena del delitto" Roberta Bruzzone sul caso di Garlasco e contro la riapertura delle indagini "che non poteranno a nulla". Convinta della colpevolezza di Stasi

Consulenza Psichiatrica e divieto di perizia psicologica

Un altro elemento critico contestato riguarda la scelta della Procura di disporre una consulenza psichiatrica sul profilo di Andrea Sempio sulla base di scritti o materiale legato al BDSM, in assenza dell’esame diretto dell’interessato.

“Mi colpisce molto negativamente la decisione della procura di andare a disporre una consulenza psichiatrica su un soggetto che peraltro ha già detto chiaro e tondo che non si sottoporà del tutto legittimamente, perché se fosse il mio il mio cliente ma mai al mondo lo farei sottoporre a una roba del genere, (…): senza l’esame diretto del soggetto che deve essere esaminato dal punto di vista psichiatrico, qualunque valutazione è naturalmente inficiata sotto il profilo dell’affidabilità, sotto il profilo della scientificità, sotto il profilo complessivo. C’era già la consulenza del RACIS, che è una consulenza investigativa che a mio modo di vedere lascia neanche il tempo che trova, ma questa è la mia valutazione tecnica perché è basata su elementi assolutamente aggredibilissimi dal punto di vista tecnico scientifico, ma non ha nessun valore dal punto di vista complessivo. Essendo una consulenza di area psicologica ed essendoci divieto di fare una consulenza di quel tipo perché le persone non possono essere processate per quello che sono, ma eventualmente per quello che si sospetta hanno fatto. C’è il divieto di perizia psicologica, salvo alcune eccezioni che sono normate nel nostro codice e che prevedono la possibilità di fare un’indagine personologica. Sennò c’è l’indagine psichiatrica: si va a cercare se il soggetto al momento del fatto ha agito in una piena libertà di autodeterminazione oppure no. Ma soprattutto si va a cercare una patologia che può essere collegata dal punto di vista causale con il reato, cioè un sintomo che diventa in qualche modo condotta reato. Se questo rapporto non c’è di nesso causa-effetto, dal punto di vista psichiatrico ti fermi. E qui non abbiamo neanche il soggetto che si sottopone: abbiamo dei suoi scritti, delle sue fantasie. Aberranti? Per certi versi. Discutibili? Sicuramente. Inquietanti? A tratti. Nessuno nega questo aspetto, ma sono fantasie, non c’è nessun elemento che abbia mai trascido sul piano di realtà. Andrea Sempio non ha mai commesso nulla di ciò. Oggi se andiamo a fare questo tipo di valutazioni, addirittura cercando di collocare la mente di un soggetto su una scena del crimine, visto che non riesce a collocarcelo fisicamente, lo ritengo un passaggio che da operatore tecnico del sistema giudiziario, mi preoccupa moltissimo (…). Ci sono linee guida anche nel nostro mondo, non solo nel mondo della genetica forense: non puoi inventarti che qualche volta le bypassiamo. Non funziona così. È questo l’aspetto che mi spinge a prendere una posizione molto netta in questa storia. Al di là di Andrea Sempio, io lo ritengo innocente perché sono convinta che sia stato Alberto Stasi sulla scorta delle informazioni di cui sono in possesso. Francamente, non nulla ad oggi ha scalfito questo tipo di convincimento. Ma al netto di questo, quello che mi sta più a cuore è difendere il criterio di scientificità degli accertamenti tecnici, perché siamo tutti operatori della scienza forense e se tiriamo troppo la giacchetta questo tipo di impostazione diventa un pericolo per tutti, perché allora vale tutto e allora valgono anche le stronzate.”

Valutazione della pericolosità sociale e dinamiche relazionali

In merito all’ipotesi di pericolosità sociale o di presunte ossessioni a sfondo sessuale verso la vittima, la criminologa chiarisce i presupposti clinici e la mancanza di evidenze oggettive:

“La pericolosità sociale psichiatrica presuppone che il soggetto venga ritenuto almeno seminfermo di mente, quindi abbia un disturbo tale da inficiare la capacità di trattenere i suoi impulsi, se non proprio addirittura quella di cedimento dell’esame di realtà. E a quel punto, vista la particolare natura del disturbo che deve essere riscontrato, ci si può esprimere in punto di pericolosità sociale psichiatrica, cioè la possibilità che il soggetto reiteri condotte aggressive e violente sulla scorta della patologia che lo affligge. Andrea Sempio non mi risulta abbia una storia psichiatrica alle spalle, non mi risulta abbia mai subito trattamenti sanitari obbligatori. Non mi risulta abbia mai avuto contatti col centro di salute mentale competente territorio, non mi risulta neanche abbia avuto manifestazioni comportamentali abnormi nelle relazioni precedenti. Mi pare che l’ex fidanzata abbia escluso qualsivoglia condotta. Di cosa stiamo parlando? Non ci sono neanche aspetti strettamente parafilici perché i contenuti che sono emersi, quelli che hanno esaminato, sono più legati a fantasie di dominazione, legati comunque al perimetro del cosiddetto BDSM. Sai quante migliaia di persone praticano BDSM in maniera consensuale soltanto in Italia? Cioè, stiamo dicendo a tutte queste persone che sono potenziali assassini? Davvero? (…) Di solito quel tipo di fantasie porta a una sorta di ritualità comportamentale che presuppone che ci sia qualcuno che è d’accordo e che pratica con te queste attività.”

Bruzzone rimarca inoltre l’assenza totale di riscontri legati a molestie o approcci insistenti nei confronti di Chiara Poggi:

“Un soggetto che arriva per un singolo rifiuto, perché non c’è una storia di rifiuti precedenti, neanche di tentativi di approccio, non c’è nulla. Perché considerare quelle quelle telefonate come un tentativo di approccio precedente, ci vuole un un certo coraggio interpretativo, una certa fantasia anche perché non c’è nulla che testimoni un approccio insistente, tant’è vero che la stessa Chiara non si lamenta con nessuno di questi eventuali approcci. Io penso che nel momento in cui io ho un fratello più piccolo di me, se avesse avuto un amico che mi rompeva le scatole, io a mio fratello gli avrei detto ‘Ciccio, di’ a questo qua di levarsi davanti perché non mi interessa l’articolo0. Immagino che anche Chiara l’avrebbe detto al fratello, l’avrebbe detto ad Alberto. Sicuramente con qualcuno ne avrebbe parlato se avesse perceived una cosa di questo tipo anche un po’ fastidiosa, no? Quindi dove sarebbero i tentativi d’approccio? Poi quella mattina, in cui sulla carta Chiara Poggi avrebbe dovuto essere in compagnia di Alberto Stasi, lui si presenta armato e ha una escalation rapidissima. Poi uno che ti ha infastidito, ti ha molestato, se lo trovi davanti casa lo fai entrare? Sono troppe le forzature logiche per tenere in piedi questo discorso. In più, i molestatori non hanno questo tipo di schema. Normalmente se c’è un interesse sessuale ennorme si manifesta. Avremmo dovuto trovare scritti, fantasie, situazioni, tentativi di contatto. Il movente sessuale basato sulla sua personalità, sulle sue fantasie, sulla scorta di un omicidio che poi di sessualizzato non ha nulla… la vittima è vestita con i suoi indumenti, non c’è nessun contatto di natura fisica, nessun tentativo di penetrazione, gli indumenti sono perfettamente indossati, non c’è nessun tipo di lacerazione. Dove sarebbe la la dimensione sessuale? Io finalmente ho il corpo tanto agognato che ho voluto in qualche modo ottenere ad ogni costo e poi non ne approfitto? (…) Sono tutti elementi ipotetici che pretendono l’un con l’altro di rafforzarsi. È come sostanzialmente due persone dotate ciascuna di una sola gamba che cercano di sorregersi. Per carità, magari riescono anche a rimanere in piedi per un po’, ma non saranno mai come due persone che hanno due gambe ciascuna.”

Intercettazioni, soliloqui e la struttura personologica

L’analisi si sposta poi sull’inconsistenza probatoria di intercettazioni o soliloqui raccolti ad anni di distanza dai fatti:

“Andrea Sempio venne già indagato nel 2017, e già all’epoca sapeva che c’erano state delle intercettazioni. Ma ti pare che uno che sa che nuovamente indagato nel 2025 si mette si mette a disquisire di aspetti che pensa che possano in qualche modo compromettere? (…) Poi oggi andiamo a valutare oggi con degli scritti che comunque sono successivi mi pare di almeno 10 anni rispetto ai fatti, se la memoria non inganna, quello che forse lui era 10 anni prima? Si ha idea nella curva di sviluppo anche personologico, tra i 18 e i 30 anni, che cosa succede nella mente di una persona? Può succedere di tutto. Da qualunque prospettiva la si guardi, questa storia è tremendamente scivolosa e l’idea che questo ragazzo possa rischiare un processo sulla base di elementi che definire impalpabili è già essere molto generosi, francamente, sconcerta e, anche da cittadina, inquieta. Se lui avesse avuto una problematica così incoercibile, al punto da spingerlo a un’aggressione brutale così devastante, ma com’è possibile che poi per i successivi 20 anni riesca a tenere a bada in maniera così terribile, in maniera così ferma questo mostro interiore, anche a fronte di ulteriori rifiuti che ha ricevuto? Perché mi pare di capire che la sua vita relazionale non sia stata proprio un grande successo. O ipotizziamo che sia un seriale straordinariamente abile… ma alla luce di quello che c’è oggi noi abbiamo un ragazzo con delle criticità personologiche, con una personalità che poteva evolvere in maniera più solida, certamente con dei gusti e delle fantasie che non sorprendono perché quando sei fragile ti senti in qualche modo fragile nei confronti delle relazioni. Che tu ti possa in qualche modo avvicinare a temi di controllo, ci sta, è assolutamente plausibile. Tutti i colleghi in ascolto lo potranno facilmente condividere questo pensiero. Quando hai un io fragile le istanze di controllo sulla vita degli altri sono le prime che si manifestano, no? Quindi ci sta che anche a livello sessuale questo tema domini. Assolutamente. Però al netto di questo dove sarebbero i riscontri di una dimensione di discontrollo terribile? Questo signore sta gestendo una un carico di pressione emotiva sua e dei suoi familiari straordinariamente elevato e non mi pare che abbia mai sbagliato una mossa.”

Facendo riferimento anche alle apparizioni mediatiche (come il video diffuso con Fabrizio Corona), la criminologa osserva:

“Corona è andato lì per fare chiaramente la notizia, quello che c’ha offerto però. forse involontariamente, è una figura di unio particolarmente controllato, perché sfido chiunque in una situazione di quel tipo a mantenere il controllo e a non trascendere in condotte, ma anche verbali, un po’ più aggressive, ci sarebbe stata tutta la motivazione. Secondo me è uno che ha proprio grossi problemi a manifestare l’aggressività anche quando sarebbe fisiologica. Credo che sia uno che effettivamente non si autorizzi ad esprimerla, anche quando ne avrebbe tutte le ragioni. Sempio è un passivo, non è un soggetto che aggredisce per un rifiuto. Lui ha paura del rifiuto al punto che non prova neanche ad avvicinarsi. Il nucleo della sua personalità non è ‘mi rifiuti, ti aggredisco’. Il nucleo è ‘ho paura che mi rifiuti, quindi neanche mi propongo‘.”

Il giudicato su Stasi e le perplessità sulla perizia Cattaneo

Infine, Roberta Bruzzone riconferma la validità del quadro indiziario che ha condotto alla condanna definitiva di Alberto Stasi, criticando le teorie sulla ipotetica difesa passiva della vittima formulate successivamente:

“Mentre per quanto riguarda Stasi un momento plausibile è sicuramente legato alla relazione, poi è chiaro che resterà insondabile perché il caro Alberto Stasi non ha nessuna intenzione di raccontarci perché ha ucciso Chiara Poggi. Parliamoci chiaro: io ritengo che sia lui, ad oggi c’è un giudicato che mi consente di fare queste affermazioni con totale serenità. Per cui mi convince e mi persuade che ci sia chiaramente quell’aspetto lì. Non mi convince per niente quello che lui fa quella mattina, non mi convincono il numero di telefonate che fa, non mi convince quello che accade nei giorni precedenti, non mi convince nulla di quello che racconta questo ragazzo, ma mi convince ancora meno che Andrea Sempio avesse una ossessione sessuale, perché di questo parliamo, per una giovane donna più grande di lui, senza che questo minimamente trovasse riscontro da nessuna parte. Neppure il suo più caro amico ne era a conoscenza. Mentre lo sapevano che stava dietro alla ragazza del pub. Mi pare un po’ strano che sia così criptico, straordinariamente in grado di gestire questi aspetti senza che nessuno ne abbia colto minimamente qualunque passaggio. Questa è un’indagine che doveva concludersi il giorno in cui è finita la perizia Albani. La procura c’ha la sua strategia accettabile, condivisibile o meno del tutto legittimamente fanno quello che ritengono. Quello che hanno in mano, secondo me, è molto poco e probabilmente forse se ne sono resi anche parzialmente conto anche loro, tant’è vero che hanno cercato di irrobustire degli aspetti di criticità che evidentemente hanno ravvisato anche loro sulla scorta di quello che ha depositato la difesa. Diversamente non aveva alcun senso procedere con ulteriori approfondimenti delegando ulteriori consulenze. Quindi, è una valutazione che si può fare. Che poi la procura lo possa fare, siamo d’accordo. L’unica consulenza che francamente non comprendo è quella di Previderè perché torna su un dato genetico che ormai è cristallizzato da una perizia che ha chiaramente un valore di prova e quella non è più possibile metterla in discussione, tecnicamente. Anche perché Previdere è soggetto già nominato in corso di perizia, quindi poteva tranquillamente fare le sue osservazioni in quella sede.”

Riguardo alla dinamica dell’aggressione e alle valutazioni medico-legali:

“Non c’è nemmeno la difesa passiva. Si ha idea di che segni avrebbe avuto anche banalmente parare il colpo di una martellata? Ragazzi, ma non scherziamo. Ma quale difesa passiva? La vittima non ha offerto nessun tipo di difesa, né attiva né tantomeno passiva. La difesa può dire quello che le pare: una difesa passiva vuol dire anteporre in qualche modo gli arti superiori rispetto al colpo, mani, dorso, palmi e avambracci. Ci stanno segni? No. I segni che sono riconducibili soprattutto alla parte degli arti inferiori sono dovuti alla caduta nelle scale, durante il processo di scivolamento. Ma dove stanno le lesioni della difesa? U medici legali che esaminarono la salma, non le foto, la salma, lo esclusero. Le hanno spaccato la testa. La difesa passiva. Ma di cosa parliamo? C’ha un martello in mano, ok? E l’ha presa in pieno volto. Sai cosa vuol dire? Che non ha manco avuto il tempo di fare così, che è la prima reazione più istintiva che c’è al mondo. Vedo uno con un martello che sta per beccarmi, alzo le mani, è istintivo, non ci devo neanche pensare. Neanche quello è riuscita a fare. Adesso tutti giocano a fare gli interpreti dei pixel. Un altro po’ trovano anche la Beretta del mostro di Firenze. Tutti ciechi sono quelli che hanno esaminato la salma? Io mi fido molto di più del medico legale che ha esaminato la salma fresca, cioè entro le 72 ore, perché poi comincia un balletto delle situazioni che te lo risparmio. Nel primo colpo sicuramente non si è difesa, la prende in faccia, quindi vuol dire che evidentemente chi l’ha aggredita ha approfittato di un momento in cui forse lei si è girata e l’ha colpita in faccia e non si aspettava di essere colpita. Tutto qua. (…) Cattaneo sicuramente è una bravissima professionista, ma non è l’oracolo di Delphi, ragion per cui può anche lei prendere delle valutazioni non corrette. Non sarebbe la prima volta, può succedere perché nessuno è perfetto in questo mondo e sono successi altri casi in cui le sue valutazioni non hanno trovato alcun tipo di conferma, ma così anche per altri medici legali che sono intervenuti in questa storia. Succede, voglio dire, uno può anche fare delle interpretazioni sbagliate, per amor del cielo, niente di che. Però quando non esamini direttamente la salma, bisognerebbe avere un po’ più di prudenza. (…) Certo è che un conto esaminare una salma, un conto delle foto fatte all’epoca, con tutti i limiti che questo tipo di valutazione porta con sé, inevitabilmente. E non ci vai in Corte d’Assise con sta roba, secondo me.”

La scarpa

In merito alle impronte trovate sulla scena del crimine, ritenute compatibili col piede di Andrea Sempio, Bruzzone ha sottolineato che “nel momento in cui la difesa dovesse avere evidenze che lui lo stesso piede di adesso ce l’aveva all’epoca, è finita la festa, è finita la giostra, si chiude il palcoscenico e tutti gli attori devono tornare a casa, alcuni anche al circo. Perché se questi hanno la prova provata che lo stesso piede ce l’aveva all’epoca, sono finiti i giochi, finiti tutti”.

E ancora: “Hanno detto ‘forse il piede è cambiato’, primo lo devi dimostrare. Ma se c’è prova al contrario, cioè che il piede è lo stesso di 20 anni fa, è finita la partita, Possiamo anche tornare tornare direttamente negli spogliatoi. Ci sono 27 orme a pallini, il percorso è ben tracciato, quello è il numero. Se quel piede non ci sta, non ci sta. Ci sono dimensioni certe, acquisite in maniera certa: lui ha una conformità del piede incompatibile. Se c’è modo di dimostrare che ce l’aveva anche all’epoca… ciao, ragazzi, prego per voi perché se dovesse essere così tutti quelli che l’hanno diffamato…, questo si fa i milioni. Bastano 5 minuti: interviene uno che gli vendeva le scarpe quando c’aveva 20 anni ed è fatta, crolla tutto. Se arriva ‘sto elemento che quello c’ha lo stesso piede da quando aveva 17 anni, la procura di Pavia c’ha grossi problemi andando in dibattimento. Sarebbe una roba un po’ un po’ bruttina, anche perché quella è una roba che andava fatta all’inizio, è proprio l’ABC, vediamo se questo compatibilmente all’epoca poteva stare sulla scena, poteva essere un po’ l’inizio, no? Non la fine. Al di là del piede, modifiche del piede, se io ti trovo un fornitore che mi vendeva le scarpe quando c’avevo 20 anni, son scarpe compatibili col piede che c’ho adesso, ciao ciao. Ciao piede, compatibilità, Cattaneo, contro Cattaneo… Io, ragazzi, c’ho lo stesso numero da quando avevo 14 anni. C’ho il 38 di scarpe da quando ho 14 anni. Mai cambiato mezzo millimetro. Non mi pare che abbia avuto un aumento ponderale stratosferico, mica obeso. È un ragazzo che magari c’ha qualche chiletto in più, c’avrà 10 kg in più, ma non è che è obeso al punto da rendere incompatibile la struttura fisica. In più, la conformazione che abbiamo visto nelle foto è una conformazione probabilmente congenita alla nascita. Ha una pianta molto larga, quella è una caratteristica che ti porti dietro, non è qualcosa che cambia: nel momento in cui si ferma lo sviluppo in altezza, quello è. E più o meno a 18-19 anni lo è. Se questi dimostrano che lui aveva la pianta, il piede così a 18 anni, è finita la partita. Perché sulla scena non poteva essere lui (…). Il problema è la pianta, la parte della larghezza. Quello lì è un è un paradigma insuperabile. Se quello è e si può provare che ce l’aveva già a 18 anni, è finita la partita, c’è poco da discutere, possono inventarsi quello che vogliono, ma il caso è chiuso”.

Marina Baldi sulla perizia

Oltre a Bruzzone, nella puntata è intervenuta anche Marina Baldi, genetista consulente della difesa di Andrea Sempio.

Sulla perizia Albani, ha dichiarato che “la dottoressa ha solo risposto a quello che è stato l’incarico specifico del tribunale e non è un caso che non abbiano preso Giardina e che l’abbiano ricusato. Non è un caso perché ovviamente una persona più determinata probabilmente avrebbe detto ‘Ragazzi non c’è trippa per gatti’. Non c’era motivo per ricusarlo. La ricusazione è stata fatta proprio perché hanno preso una ragazza che avendo un po’ meno polso, un po’ meno esperienza, ritenevano che non arrivasse alle conclusioni a cui è arrivata e invece lei si è dimostrata alla grande, una molto in gamba e quindi quando Cataliotti è uscito e poi è diventato un meme e ha detto ‘La perizia vale zero’, non significa che lei ha lavorato male, significa che il valore probatorio di quella perizia non ha alcun significato”.

Su quella di Previderè, ha aggiunto che “sono curiosa di leggerla perché ciò che sostiene è il contrario di quanto sostenuto in altre perizie fatte, quindi sarà interessante capire che cosa ha sostenuto, perché io non vedo veramente, di fronte a una perizia, cosa possa aver sostenuto. Cioè, tra l’altro io nella mia relazione, quella che ho depositato dopo la chiusura delle indagini, non ho fatto niente di particolare: ho soltanto messo quattro-cinque articoli di letteratura scientifica tradotti e commentandoli sul fatto che confermavano il fatto che è possibile una contaminazione. Non sto dicendo che ho la certezza perché io non ho la fiammella e non ho la sfera di cristallo, però siccome non è possibile escludere, ricordiamoci che l’aspetto giuridico è diverso”.