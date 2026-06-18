Garlasco, per De Rensis l'errore più clamoroso nelle indagini su Stasi è la cancellazione dell'alibi sul pc

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Per Antonio De Rensis l’errore clamoroso commesso dagli inquirenti nel corso delle indagini sul delitto di Garlasco è stata la “cancellazione dell’alibi” di Alberto Stasi “sul computer”. Ciò ha portato, fino a nuovi accertamenti, il pm Rosa Muscio “a ritenere per un anno e mezzo” che il suo assistito “non avesse un alibi“.

L’errore clamoroso nelle indagini su Alberto Stasi

Intervenuto a Morning News giovedì 18 giugno l’avvocato Antonio De Rensis, che insieme alla collega Giada Bocellari difende Alberto Stasi, ha parlato delle prime indagini della Procura di Vigevano sul delitto di Garlasco.

Secondo il legale, tra i tanti errori commessi – a suo parere – dagli investigatori che per primi indagarono sull’omicidio di Chiara Poggi, uno fra tutti è da considerarsi “clamoroso”.

Si tratta, nello specifico, della “cancellazione dell’alibi sul computer”. Questo errore avrebbe indotto il pm Rosa Muscio, allora titolare delle indagini, a “ritenere per un anno e mezzo” che Alberto Stasi “non avesse alibi”.

“Se al pm Muscio avessero detto dopo 48 ore” che il suo assistito “era al computer a quell’ora, forse il pm avrebbe potuto ampliare l’orizzonte delle investigazioni”.

Cosa disse il gup sull’alibi di Stasi nel 2010

Nel 2010 il gup di Vigevano, Stefano Vitelli, nelle 159 pagine della motivazione della sentenza di assoluzione di Alberto Stasi parlava di un quadro istruttorio “contraddittorio e altamente insufficiente a dimostrare la colpevolezza dell’imputato”.

In merito all’attività dei carabinieri sul computer, Vitelli annotava gli “effetti devastanti in rapporto all’integrità complessiva dei supporti informatici”, e parlava di “radicale confusione nella gestione e conservazione di una così rilevante quanto fragile fonte di prova”.

Garlasco, il ricovero della madre di Andrea Sempio

Nel pomeriggio di mercoledì 17 giugno Daniela Ferrari, la madre dell’attuale indagato Andrea Sempio, è stata ricoverata d’urgenza per un’assunzione eccessiva di farmaci. La donna è ora fuori pericolo. I legali del figlio hanno confermato che la donna ha tentato il suicidio.

Per l’ex consulente della difesa di Sempio, Luciano Garofano, il drammatico episodio rappresenta la cartina di tornasole di un clima di odio scoppiato sin dalle prime fasi delle nuove indagini. Daniela Ferrari si trova ancora ricoverata in ospedale per essere sottoposta a una serie di accertamenti.