Garlasco, per De Rensis la Bpa dei Poggi confligge con la perizia "caposaldo della condanna di Alberto Stasi"

Non nasconde una certa acredine Antonio De Rensis, l’avvocato di Alberto Stasi, quando gli viene chiesto di commentare la Bpa commissionata dalla famiglia Poggi a Dario Redaelli, ex poliziotto nonché consulente degli avvocati Gianluigi Tizzoni e Francesco Compagna che assistono i famigliari di Chiara. Secondo questa consulenza la prima fase del delitto di Garlasco si sarebbe consumata nella cucina della villetta di via Pascoli 8, una verità che potrebbe ribaltare la narrazione nota fino ad oggi. Lo sottolinea De Rensis, che fa notare che se ciò corrispondesse al vero confliggerebbe con la perizia “caposaldo della condanna di Alberto Stasi”, ovvero quella firmata da Roberto Testi, Gabriele Bitelli e Luca Vittuari.

I dubbi di Antonio De Rensis

Intervenuto ad Ignoto X giovedì 15 dicembre l’avvocato di Stasi, Antonio De Rensis, ha detto la sua sulla consulenza di Dario Redaelli. Secondo gli esperti dei Poggi, infatti, la prima fase del delitto di Garlasco si sarebbe consumata nella cucina della villetta.

De Rensis riflette: “Dove sono le ricostruzioni di Testi (Roberto, nda) che hanno portato alla condanna?”. Le nuove conclusioni dei Poggi sono “in antitesi con Testi”, sottolinea.

Dunque, continua De Rensis, la Bpa, “ciò che ci ha raccontato il dottor Redaelli confligge totalmente con la perizia” di Roberto Testi che “è stata un caposaldo della condanna di Alberto Stasi”.

L’avvocato di Stasi conclude con amara ironia: se la perizia Testi ora viene contraddetta dallo studio di Redaelli “io alzo le mani”.

La Bpa in casa Poggi

La nuova mappatura delle macchie di sangue (Bpa, Blood Pattern Analysis) si ottiene dalla rimasterizzazione delle immagini scattate dagli inquirenti sulla scena del crimine il 13 agosto 2007.

Queste, con l’impiego di software più avanzati rispetto agli strumenti a disposizione delle autorità 19 anni fa, dovranno essere sovrapposte con i nuovi dati fissati nel corso dell’incidente probatorio che si è concluso nel dicembre 2025.

Il delitto di Garlasco si consumò in cucina?

Secondo la perizia richiesta dalla famiglia Poggi e presentata da Redaelli, la Bpa mostrerebbe “elementi oggettivi” che consentirebbero di collocare la scena del delitto di Garlasco in cucina.

Fino ad oggi, ricordiamo, la narrazione rispettava la sentenza di condanna del 12 dicembre 2015: l’aggressione sarebbe iniziata immediatamente, subito dopo l’arrivo dell’assassino in casa Poggi.