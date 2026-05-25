Garlasco, per Giada Bocellari impronta 33 e nuove prove riaprono il caso: "Per Stasi richiesta di revisione"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’avvocata Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi nel caso Garlasco, intervenendo a Quarta Repubblica ha anticipato che la difesa sta lavorando alla richiesta di revisione del processo. Bocellari ha sostenuto che le nuove indagini della procura di Pavia avrebbero messo in discussione gli elementi indiziari alla base della condanna di Stasi.

Caso Garlasco, l’impronta 33

Tra i pilastri della difesa di Alberto Stasi, che porteranno alla richiesta di revisione del processo, c’è l’ormai famosa impronta 33, che nelle precedenti fasi processuali è ritenuta priva di utilità. Secondo Bocellari, invece, l’elemento sarebbe compatibile con l’autore dell’omicidio.

“Certamente quell’impronta non è di Alberto Stasi, vuol dire che Alberto Stasi non è l’assassino“, ha commentato.

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Ma Bocellari si è rifatta anche ai nuovi approfondimenti in merito all’omicidio di Chiara Poggi e sulla durata dell’azione omicidiaria, citando anche le valutazioni della professoressa Cristina Cattaneo. Secondo la difesa, la nuova ricostruzione sarebbe incompatibile con la sequenza di azioni attribuite a Stasi: le tempistiche sarebbero del tutto incompatibili.

Alberto Stasi e il rito abbreviato

Giada Bocellari ha poi esaltato la scelta di Stasi di andare a processo con il giudizio abbreviato: “Stasi ha rinunciato al contraddittorio”, elemento che di solito si vede “in senso negativo”: Stasi, è stato sostenuto a suo tempo, “voleva la riduzione di pena”.

“In realtà – ha puntualizzato la legale – Stasi ha deciso di farsi giudicare sulla base di elementi di prova acquisiti unilateralmente dalla Procura, rinunciando ai propri consulenti, rinunciando ai propri testimoni, quindi un grande sacrificio per un imputato all’interno di un processo”.

La stima di Giada Bocellari per Alberto Stasi

L’avvocata Bocellari ha poi messo fra parentesi il piano professionale per fare una considerazione umana, esprimendo stima per il suo assistito.

Stasi, ha ricordato, avrebbe potuto sfruttare il nuovo filone investigativo su Andrea Sempio per suggerire collegamenti, sospetti o conoscenze pregresse. Ma non lo ha mai fatto.

“Alberto Stasi ha sempre detto la verità, l’ha sempre detta prima e ha continuato a dirla adesso” ed “ha escluso decisamente, dicendo la verità, di aver mai anche solo sentito menzionare Andrea Sempio”.

Per avere utilizzato un “metodo improntato all’onestà intellettuale e alla verità nei fatti“, ha aggiunto Bocellari, “io stimo moltissimo il mio assistito“.