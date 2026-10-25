Garlasco, per Gianrico Carofiglio "quello che è successo è incredibile, Alberto Stasi andava assolto"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Secondo Gianrico Carofiglio, Alberto Stasi andava assolto. Il noto scrittore e personaggio televisivo, già magistrato nella sua precedente vita professionale, ha ammesso di essere interessato al caso Garlasco e di seguire avidamente le trasmissioni televisive che ne parlano. Carofiglio giudica “incredibile” la storia processuale della vicenda.

Gianrico Carofiglio sul caso Garlasco

“Quello che è successo a Garlasco è incredibile. Ammetto di guardare con una certa avidità i programmi televisivi che ne parlano”. Così ha confessato Gianrico Carofiglio in un’intervista al Corriere della Sera.

In risposta alla domanda se fossero stati fatti troppi errori, lo scrittore ha replicato in questi termini: “Speriamo che siano stati solo errori“.

ANSA

Carofiglio su Andrea Sempio

Questa la risposta di Carofiglio all’ipotesi che il colpevole possa essere Andrea Sempio: “Non mi azzarderei lontanamente a dirlo”.

E poi un inciso riguardante Alberto Stasi, unico condannato nel caso Garlasco: “Però, poiché mi sono incuriosito, sono andato a leggermi un po’ di cose. E sulla base degli elementi a disposizione Stasi andava assolto, come effettivamente è accaduto in primo e in secondo grado”.

Alberto Stasi e la modifica al codice di procedura penale

Poi, dall’ex giurista Carofiglio, è arrivata una precisazione: “Pochi ricordano che nel 2017 è stata modificata la norma del codice di procedura penale che disciplina il ricorso in Cassazione: da allora non è più possibile farlo per ragioni attinenti alla motivazione, nel caso di sentenze di assoluzione in primo e in secondo grado”.

La diretta conseguenza: “Puoi ricorrere in Cassazione solo per vizi di procedura. È giustissimo. E con questa regola Stasi non sarebbe stato riprocessato in appello e condannato“.

“Magistrato una volta, magistrato sempre?”, è stato domandato a questo punto a Gianrico Carofiglio.

La risposta: “Per me sì. I greci sostenevano che morire giovani fosse una fortuna. Ho avuto il privilegio di morire giovane come magistrato, metaforicamente parlando; quindi ho solo ricordi belli”.

Garlasco, scontro fra consulenti

Intanto l’ultima pagina mediatica del caso Garlasco ha visto uno scontro fra scienziati. Il genetista Marzio Capra, consulente dei Poggi, ha accusato l’ex consulente della difesa Matteo Fabbri di essere stato a conoscenza delle corse analitiche svolte nel settembre 2007 dal Ris di Parma.

In sintesi, Capra sostiene che Fabbri sapesse del precedente tampone sul reperto e che rientrasse nei suoi precisi doveri chiederne ufficialmente riscontro.