Garlasco, per i magistrati "Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo": cambia il capo di imputazione
Garlasco, chiusura delle indagini e convocazione di Andrea Sempio: per i magistrati avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi
La Procura di Pavia, nell’invito a comparire il 6 maggio ad Andrea Sempio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario, togliendo la parte in cui l’amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. Solo al 38enne, dunque, viene ora contestato dai pm pavesi l’uccisione della studentessa nella nuova indagine. Tra l’altro, la stessa Procura sta per sollecitare alla Procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni.
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