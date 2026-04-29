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Garlasco, per i magistrati "Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi da solo": cambia il capo di imputazione

Garlasco, chiusura delle indagini e convocazione di Andrea Sempio: per i magistrati avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi

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Mirko Vitali

Mirko Vitali

GIORNALISTA

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

La Procura di Pavia, nell’invito a comparire il 6 maggio ad Andrea Sempio, ha modificato il capo di imputazione per omicidio volontario, togliendo la parte in cui l’amico del fratello di Chiara Poggi era accusato in concorso con altri ignoti o con Alberto Stasi. Solo al 38enne, dunque, viene ora contestato dai pm pavesi l’uccisione della studentessa nella nuova indagine. Tra l’altro, la stessa Procura sta per sollecitare alla Procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni.

Notizia in aggiornamento…

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