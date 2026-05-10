Garlasco, per i pm "annientamento furioso" di Andrea Sempio su Chiara Poggi: la ricostruzione negli atti

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Andrea Sempio si sarebbe accanito in modo “furioso” su Chiara Poggi per “annientarla” dopo il “rifiuto di un approccio sessuale”. È quanto scrive la procura di Pavia negli atti a chiusura della nuova inchiesta sull’omicidio di Garlasco, con cui ha circostanziato le accuse nei confronti del 38enne. Nel leggere le contestazioni all’indagato, i pm hanno ripercorso le fasi del delitto, facendo cadere, inoltre, alla luce degli sviluppi, il “movente pornografico” di Alberto Stasi.

Il movente dell’omicidio di Chiara Poggi

La ricostruzione della procura di Pavia emerge dagli atti letti in occasione dell’interrogatorio del 6 maggio ad Andrea Sempio, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, riportati da Ansa.

Tra le accuse addebitate al 38enne, i pm individuano come movente dell’omicidio “il rifiuto di un approccio sessuale, maturato nella visione dei video intimi dei due fidanzati”.

ANSA

L'”annientamento furioso” di Andrea Sempio

Secondo quanto scritto dalla procura di Pavia ripercorrendo le fasi dell’omicidio di Garlasco, dopo essere stato respinto da Chiara Poggi “Andrea Sempio si è recato direttamente a casa della vittima che lo ha fatto entrare in casa, senza preoccuparsi del fatto di essere in pigiama né tantomeno di possibili rischi”.

Come si legge ancora negli atti, i pm sostengono che “da quel rifiuto inaspettato nasce una reazione esplosiva improvvisa, che si accende quando la vittima lo scaccia e tenta di sottrarsi, trasformando quella tensione crescente in uno scontro fisico. E in quella deriva improvvisa che l’aggressione diventa cieca, sproporzionata, un annientamento furioso concentrato sul volto e sulla testa, come se l’intento fosse cancellare ogni traccia della persona che si era opposta”.

La ricostruzione dei pm di Pavia

Da quanto riferito da Ansa, durante la lettura delle accuse all’indagato, i magistrati avrebbero anche sostenuto come dalla nuova indagine scaturiscano “nuovi elementi che destituiscono di qualsiasi fondamento il movente pornografico in capo a Stasi e per contro fornirebbero solidi elementi sul tentativo dell’approccio sessuale di Sempio”.

Evidenziando le “evidenti omissioni” negli atti della sezione di Pg della Procura di Pavia nell’indagine precedente a carico di Sempio del 2017, chiusa con l’archiviazione, i pm hanno sottolineato infatti che “l’emersione delle responsabilità di Andrea Sempio si intreccia indissolubilmente con lo sgretolamento della responsabilità di Alberto Stasi“.