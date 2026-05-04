Garlasco, per il generale Luciano Garofano sorelle Cappa e Marco Poggi riferiranno "particolari su Sempio"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il generale Luciano Garofano a Vita in diretta conferma la sua posizione sul caso di Garlasco. La convocazione di Marco Poggi e delle gemelle Cappa in questo momento, a distanza di un anno dall’apertura delle indagini, risulta “strana”. È convinto che non possano fornire informazioni rilevanti, ma solo dettagli e “particolari” su Sempio. Condivide l’opinione con l’avvocata Taccia sul fatto che non ci siano prove forti contro il nuovo indagato.

Garofano sulla convocazione di Poggi e le Cappa

Il generale Luciano Garofano risponde alle domande di Vita in diretta sul caso di Garlasco. Il riferimento è alla convocazione di tre persone, in passato già attenzionate ma mai indagate: il fratello della vittima Marco Poggi e le cugine e gemelle Stefania e Paola Cappa.

Secondo Garofano è strano che la convocazione sia arrivata solo ora. In un’indagine durata un anno “perché farlo adesso?”, si domanda il generale.

Resta singolare, come dichiara alla stessa trasmissione l’avvocata di Sempio, Angela Taccia, che la convocazione avvenga a pochi giorni dalla chiusura delle indagini.

Cosa potrebbero chiedere ai tre?

Per il generale è chiaro che i tre saranno ascoltati in merito a dettagli su Andrea Sempio. “Particolari che possano in qualche modo confermare l’ipotesi della Procura, così andare avanti e chiudere le indagini“.

Dettagli di “poco conto” quindi, soprattutto dal punto di vista di Garofano che si è professato scettico sulle prove contro Sempio. A partire dall‘impronta 33, i nuovi elementi scientifici sarebbero “deboli se non nulli”. Anche sulla Bpa dice che la loro è pressoché identica a quella nuova.

Cosa ha detto Taccia

Anche Angela Taccia è stata ascoltata dalla stessa trasmissione, subito dopo il generale, e si è detta subito allineata alla sua posizione. La convocazione dimostrerebbe, secondo la legale di Sempio, che la Procura ha ancora molti dubbi.

Si dice sicura di come andranno le cose, anche perché ha letto le carte e dice di sapere che non c’è niente contro Andrea Sempio.

A sua volta punta il dito sugli elementi e le notizie “ad hoc” che tentano di disumanizzare il suo cliente, come il caso dell’ossessione per una ragazza che alla fine è risultata non essere Chiara Poggi.