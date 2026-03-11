Garlasco, per il medico legale Fortuni la morte di Chiara sarebbe avvenuta verso le 11: "Cambierebbe tutto"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ritornano i dubbi sulla collocazione dell’ora della morte di Chiara Poggi. Il 13 agosto 2007, all’arrivo del medico legale, questi riscontrava l’assenza di rigor mortis. Così come riportato nell’autopsia e confermato dal medico legale Fortuni in collegamento con lo studio di Mattino Cinque, l’epoca della morte è da far risalire a una finestra temporale di tre ore. I dubbi sugli alibi di Alberto Stasi e Andrea Sempio alimentano la discussione.

Il racconto del medico sulla scena

Nuovi dubbi ed evidenze sull’ora della morte di Chiara Poggi. Il medico del 118, giunto sulla scena del delitto il 13 agosto 2007 alle ore 14:11, evidenziò l’assenza di rigor mortis. La testimonianza, mandata in onda su Mattino Cinque, potrebbe “cambiare tutto” secondo il medico legale Fortuni.

La dottoressa narra di quel giorno: “Sono scesa lungo la scala cercando di non intaccare le tracce di sangue presenti, ho superato il corpo della ragazza, ho rilevato l’assenza di polso carotideo sinistro”.

A quel punto è passata a un primo esame visivo e ha riscontrato una vasta ferita del cuoio capelluto, con possibile presenza di trauma cranico e del rachide cervicale. Inoltre segnala un ematoma orbitale destro. Aggiunge: “Non constatavo, invece, la presenza di rigor mortis o di macchie ipostatiche, né di traumi visibili al dorso e agli arti inferiori”.

La spiegazione del medico legale Fortuni

Per il medico legale Giuseppe Fortuni, la morte di Chiara Poggi può essere fatta risalire, vista l’evidenza dell’assenza di rigor mortis e di macchie ipostatiche, intorno alle 11:00. Si tratta di tre ore prima dell’arrivo dei sanitari, esattamente come ipotizzato dal dottor Marco Ballardini al momento dell’autopsia sul corpo della vittima.

Sul testo dell’autopsia si leggeva che: “La morte viene quindi a porsi fra le ore 10:30 e le ore 12:00 circa del 13 agosto 2007. Peraltro la ‘centratura’ più probabile la colloca attorno alle ore 11:00-11:30, con le oscillazioni indicate”.

Dati che rappresentano probabilità di “epoca” del delitto e non un’ora precisa. Fortuni spiega che allontanarsi dalla finestra temporale è possibile, ma diminuiscono le probabilità che si collochi l’omicidio. Quindi alle 9:30 del mattino è meno probabile, ma non da escludere, mentre alle quattro di notte è totalmente da escludere. L’anticipazione dell’evento, che possono ipotizzare gli inquirenti o decretare un giudice, è determinata da altri eventi come il fatto che Chiara fosse in pigiama, che le persiane fossero ancora chiuse o il momento in cui viene staccato l’allarme.

Dubbi sull’ora della morte

Per l’ex avvocato di Andrea Sempio, in collegamento con lo studio di Mattino Cinque, il dubbio in merito all’orario della morte riporta la domanda sull’alibi. I due “indagati”, uno condannato e uno sotto processo, hanno un alibi? La risposta di Massimo Lovati è sì.

In particolare, Alberto Stasi dopo le 9:35 stava lavorando sul proprio computer alla tesi. Ma, dice: “Un’indagine non deve scardinare l’alibi, l’alibi viene dopo, prima viene l’indizio e quali indizi abbiamo?”.

Per Lovati, entrambi gli alibi reggono la prova del dubbio sull’ora della morte. Non è però una novità il suo punto di vista, ovvero che né Sempio né Stasi siano i colpevoli del delitto.