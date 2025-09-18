Garlasco, per il medico legale Pasquale Bacco "su Chiara Poggi mani diverse"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Secondo il medico legale Pasquale Bacco, dall’analisi delle fotografie del cadavere e dell’autopsia sul corpo di Chiara Poggi emergerebbe il coinvolgimento di due persone nel delitto di Garlasco. Per l’esperto le mani che trascinarono il corpo della ragazza verso le scale sarebbero diverse da quelle che la colpirono alla testa.

Garlasco, l’analisi del medico legale Pasquale Bacco

Intervistato dal settimanale Giallo, il medico legale Pasquale Bacco ha detto la sua sul delitto di Garlasco.

Secondo l’esperto, i colpi e le ferite trovati sul corpo di Chiara Poggi sarebbero opera di persone diverse, almeno due.

ANSA L’abitazione di Garlasco dove venne uccisa Chiara Poggi

Bacco è arrivato a questa conclusione analizzando la prima autopsia eseguita all’epoca sul corpo di Chiara Poggi, le fotografie del cadavere e gli atti relativi al processo che portarono alla condanna di Alberto Stasi.

“Mani diverse” su Chiara Poggi

“Dallo studio delle fotografie e delle ferite è chiaro che ad aggredire Chiara non fu una sola persona“, sostiene l’esperto.

Per quanto riguarda l’arma del delitto, “è possibile che sia stata usata dalla stessa mano, ma con due modalità di utilizzo diverse”.

La ferita sul cranio “dimostra una grande forza“, spiega Bacco, il che significa una “volontà di uccidere determinata”.

Mentre le ferite sulle tempie, “pur avendo un volume importante, denotano una minore forza proprio in base alla natura delle stesse”.

Secondo quanto ricostruito, dopo essere stata colpita Chiara Poggi è stata trascinata verso le scale dello scantinato.

Sulle caviglie però non ci sono ecchimosi da pressione: “Ciò avviene – spiega – quando le dita della mano che trascina sono sottili e corte“.

“Mani diverse” quindi da quelle che hanno colpito la testa della ragazza.

Le impronte e la riesumazione

Il medico legale Pasquale Gallo parla anche della riesumazione della salma di Chiara Poggi che venne fatta all’epoca per prelevare le impronte.

“In 30 anni di lavoro a me non è mai capitato” che le impronte non siano state prese in sede di autopsia, “il più delle volte si delegano gli inquirenti”.

“In questo caso – dice – c’è stata sicuramente una sottovalutazione della storia dall’inizio, probabilmente, e poi forse, da lì, la paura che emergessero gli errori”.

Secondo Bacco è “assurdo” che non siano state prese le impronte prima della sepoltura.

Da qui una domanda: “E se non fosse stata riesumata per quel motivo, ma forse a causa di un’altra dimenticanza?”.