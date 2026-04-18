Garlasco, per il Racis Sempio avrebbe un'"innata capacità di mentire": l'indiscrezione e la sua reazione

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Delitto di Garlasco, una consulenza del Racis attribuirebbe ad Andrea Sempio una “innata capacità di mentire” e un rapporto problematico con le donne. L’indagato ha respinto le accuse, sostenendo che le indiscrezioni non rispecchiano la realtà. Il dossier, insieme alle altre perizie, è confluito nell’informativa finale dei Carabinieri in vista della chiusura delle indagini.

La consulenza del Racis su Sempio: “Innata capacità di mentire”

Caso di Garlasco: dalla consulenza del Racis sarebbero emerse valutazioni sul profilo psicologico di Andrea Sempio, indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo le indiscrezioni riportate nel corso della trasmissione Quarto Grado, nel documento si parlava di una presunta “innata capacità di mentire” e di un rapporto problematico con le donne.

Il dossier rappresenta uno degli ultimi tasselli raccolti dagli investigatori all’interno del quadro delle consulenze disposte dalla Procura, tra cui quelle medico-legali, informatiche e di analisi della scena del crimine. Tutto il materiale è confluito nell’informativa finale dei Carabinieri, destinata ai magistrati per le valutazioni conclusive.

La reazione di Sempio alle indiscrezioni

Andrea Sempio aveva respinto le ricostruzioni emerse, negando di avere un profilo riconducibile a quello di un “mentitore seriale”.

Interpellato sulle indiscrezioni, aveva sottolineato di aver seguito in passato corsi di seduzione nei quali, a suo dire, “parola chiave è proprio la lealtà”.

Sul piano personale aveva inoltre chiarito di non aver avuto relazioni stabili, ma di essere rimasto in buoni rapporti con le ragazze frequentate. Una posizione con cui ha escluso che le valutazioni attribuitegli possano descrivere in modo corretto la sua personalità.

I materiali sequestrati a Garlasco

L’analisi del Racis si è basata anche sul materiale sequestrato nel corso delle perquisizioni: supporti digitali, appunti manoscritti, dispositivi elettronici e documentazione accumulata negli anni.

Gli aggiornamenti sul caso di Garlasco

Tra questi, anche biglietti e annotazioni personali, tra cui la frase: “Ho fatto cose talmente brutte che nessuno può immaginare”, che aveva attirato l’attenzione degli inquirenti.

Sempio aveva ridimensionato il significato di quelle parole, spiegando che si riferivano “semplicemente a una giornata particolarmente caotica”.