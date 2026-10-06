Garlasco, per il Ris di Parma i reperti delle indagini del 2007 sono stati distrutti dopo la condanna di Stasi

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I reperti delle indagini sul delitto di Garlasco furono distrutti “indicativamente” il 15 settembre 2016, dunque dopo la condanna di Alberto Stasi da parte della Cassazione emessa il 12 dicembre 2015. È ciò che si legge in una risposta del Reparto Investigazioni Scientifiche (il Ris, per brevità) alla memoria difensiva di Stasi, di cui alcuni estratti sono riportati da LaPresse. Nella stessa nota, il Ris ricorda la differenza “tra un reperto di interesse analitico e gli intermedi di lavorazione” del Dna, e che questi furono distrutti a seguito dell’entrata in vigore “del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2016 numero 87”.

La distruzione dei reperti del caso Garlasco, la memoria del Ris

LaPresse e Adnkronos hanno acquisito una risposta del Ris alla memoria difensiva di Alberto Stasi circa la distruzione dei reperti delle indagini del 2007. Nel documento non viene fornita una data precisa su tale distruzione, ma si colloca l’avvenimento intorno al 15 settembre 2016, circa un anno dopo la sentenza definitiva a carico di Alberto Stasi.

Ciò che allora fu messo nero su bianco dal capitano Marino, ovvero che “verranno conservati tutti gli eluiti delle tracce (DNA estratto) e messi successivamente a disposizione della A.G. al termine di tutte le analisi” non è da intendersi, secondo il Ris, come una scelta a tempo indeterminato.

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Ancora, il Reparto indica la differenza “tra un reperto di interesse analitico e gli intermedi di lavorazione (usualmente indicati ricorrendo ai termini estratti/eluiti o amplificati) del Dna” ed enuncia le “norme relative all’accreditamento ISO 17025:2018“, che dispongono sulla conservazione di un reperto.

Tali norme indicano che, tranne per ciò che riguarda atti irripetibili, gli estratti “utilizzati nel corso dell’analisi verranno distrutti al termine degli accertamenti” salvo diverse disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

Quali reperti furono distrutti e come furono conservati

Nella memoria del Ris si fa riferimento, ad esempio, ai frammenti di intonaco etichettati come “33dattilo” e “97F” (dove poggiava l’impronta 33), oltre a nove elementi relativi alle unghie di Chiara Poggi. Questi furono depositati il 20 dicembre 2011 e conservati in un congelatore di tipo BioBank.

Ciò venne smaltito dopo il 15 settembre 2016, “unitamente alle provette di altri procedimenti penali”. Gli eluiti, nello specifico, furono smaltiti in quanto “intermedi di lavorazione non assimilabili a reperti giudiziari”.

La risposta alla difesa di Alberto Stasi

Nella memoria difensiva, depositata nel 2025, i legali di Alberto Stasi, ovvero Giada Bocellari e Antonio De Rensis, ipotizzavano uno smaltimento irregolare dei reperti da parte del Ris. La difesa di Stasi, soprattutto, si riferiva a quanto dichiarato all’epoca dal capitano Alberto Marino, ovvero che “comunque verranno conservati tutti gli eluiti delle tracce (Dna estratto) e messi successivamente a disposizione della autorità giudiziaria al termine di tutte le analisi”.

Il colonnello Donghi, invece, specifica che “non poteva intendersi come un impegno a tempo indeterminato ma, piuttosto, da ritenere valido sino alla conclusione del procedimento penale con una sentenza divenuta definitiva”. In un atto depositato il 30 settembre 2021, la Corte d’Assise d’Appello di Milano disponeva in un elenco gli oggetti da restituire e la distruzione di altri, ritenuti privi di valore.