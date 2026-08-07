Garlasco, per l'avvocato De Rensis "Sempio è innocente, m'interessa solo revisionare la posizione di Stasi"

Nel caso Garlasco continuano a tenere banco gli scritti di Andrea Sempio. Parole che, lette 19 e più anni dopo, consegnano una fotografia del giovane all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi. Ma Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, non vuole cadere nell’ennesima mostrificazione, come già avvenuto in passato per il suo assistito. Anzi, nel corso del programma Zona Bianca, ha tenuto a precisare che il suo obiettivo è ottenere la revisione per Stasi e che “Andrea Sempio è innocente“.

Scritti di Sempio, l’idea di De Rensis

Intervenendo nel corso dell’ultima puntata di Zona Bianca, in onda su Rete 4 e condotta da Giuseppe Brindisi, Antonio De Rensis ha ancora una volta deciso di tirarsi indietro nell’attacco collettivo ad Andrea Sempio.

Dopo un servizio sugli scritti del 37enne, oggi indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, il legale di Stasi si è detto colpito, ma di certo sicuro che “da questo alla colpevolezza c’è un oceano in mezzo”.

ANSA

Il riferimento a ciò che scriveva all’epoca Sempio è chiaro, per De Rensis ci vorrebbe sì una riflessione, ma comunque su testi “rapportati a un’età post adolescenziale come può essere l’età di un 20enne”.

Il precedente con Alberto Stasi

Parlando delle prove degli scritti di Sempio, De Rensis non ha potuto far altro che ricordare quanto vissuto dal proprio assistito.

Infatti, all’epoca, Alberto Stasi finì sotto i riflettori ricevendo attacchi su attacchi. E venne anche definito “il mostro, il biondo senz’anima, il fidanzato dagli occhi di ghiaccio”.

“Nel 2007 questo giochino qua è stato fatto con Alberto Stasi“, ha ricordato l’avvocato 63enne, sottraendosi ancora una volta dall’esprimere un giudizio su Sempio.

Ha infatti sottolineato: “Sono corretto anche nei confronti della difesa di Sempio. Però sono scritti che qualche riflessione la meritano”.

Poi ha precisato: “La letteratura criminologica, e non parlo di Sempio, è zeppa di killer che lasciano tracce per svariati motivi: perché vogliono essere scoperti, perché vogliono sfidare. Ci sono molteplici esempi. Esco da Sempio e dico: queste argomentazioni sociologiche perché non sono state fatte nel 2007? Perché Stasi abitava a Los Angeles e gli altri nella provincia?”.

De Rensis sicuro: “Sempio è innocente”

L’avvocato bolognese, nel corso della trasmissione, ha ancora una volta sottolineato che a suo avviso Sempio non è il killer di Chiara Poggi.

“Io parlo di metodo con cui si affrontano le due posizioni. Per me Sempio è innocente“, ha detto.

Ha quindi specificato per l’ennesima volta il suo obiettivo: “A me non interessa nulla di quello, a me interessa revisionare la posizione di Alberto Stasi con la mia collega (Giada Bocellari, ndr)”.