Garlasco, per l'avvocato Gallo i messaggi di Andrea Sempio sul forum di seduzione potrebbero diventare "prove"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un altro nodo da sciogliere nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco a carico di Andrea Sempio sono quei messaggi che l’indagato aveva lasciato in un forum, in cui parlava di una "one-itis" che tra i 18 e i 20 anni avrebbe ricoperto uno dei momenti più oscuri della sua vita. Secondo Fabrizio Gallo, avvocato di Massimo Lovati, questi post "possono essere legittimamente valutati come elementi di prova in ordine ad un movente ascrivibile all’imputato in dibattimento".

Il parere di Fabrizio Gallo su Garlasco

Nel corso della puntata di Mattino Cinque andata in onda lunedì 4 maggio, quei post pubblicati da Andrea Sempio su quel forum dedicato alla seduzione sono stati commentati da Fabrizio Gallo, difensore di Massimo Lovati.

Gallo sottolinea che quei contenuti "possono entrare come prova documentale, secondo la Cassazione, e possono essere valutati dal giudice", una valutazione da non intendersi "sotto l’aspetto criminologico" per il quale è sempre necessaria una perizia.

Piuttosto "possono essere legittimamente valutati come elementi di prova in ordine ad un movente ascrivibile all’imputato in dibattimento".

Questo perché i contenuti pubblicati da Sempio "hanno un valore probatorio di grande rilievo, come la Cassazione stabilisce" per tracciare "il suo movente", dato che – ricordiamo – secondo l’accusa Andrea Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per un rifiuto di tipo sessuale.

Il parere di Gennaro Cassese sui messaggi nel forum

Nel corso di un intervento a Storie Italiane di lunedì 4 maggio Gennaro Cassese, che nel 2007 era il comandante che coordinò le indagini sul delitto di Chiara Poggi, ha detto la sua sui messaggi di Sempio che da giorni occupano le cronache e gli spazi televisivi.

Ciò che si legge in quel forum "può essere indicativo per approfondimenti ma ci devono essere degli elementi di tipo oggettivo" in quanto "non è sufficiente leggere questi post". Quindi prevede che il 6 maggio l’indagato, una volta davanti ai pm della Procura di Pavia, "si avvarrà della facoltà di non rispondere".

Luciano Garofano invita a non decontestualizzare quei post

Nel corso della stessa puntata di Storie Italiane è intervenuto anche il generale Luciano Garofano, ex consulente della difesa di Andrea Sempio. Secondo Garofano la frequenza con cui l’indagato postava su quel forum – 4 mila messaggi tra il 2009 e il 2012 – è un dato ordinario, dato che non è fuori dal comune che un giovane affidi alle piattaforme e alle chat i suoi sentimenti e le sue frustrazioni.

Per questo motivo "dovremmo conoscere tutti i messaggi" e quindi quei contenuti "non possono essere decontestualizzati", altrimenti "forse gran parte dei ragazzi sono dei possibili indagati".