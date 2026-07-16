Garlasco, per l’ex Pg della Cassazione Oscar Cedrangolo “la condanna di Alberto Stasi è fondata su una bufala"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

A undici anni dalla sentenza della Cassazione che confermò la condanna di Alberto Stasi per l’omicidio di Garlasco, colui che vestì i panni del procuratore generale smonta l’impianto accusatorio. L’ex Pg Oscar Cedrangolo ha sostenuto come la condanna di Stasi sia sia basata sostanzialmente su una prova che in realtà era una “bufala”.

L’ex Pg Oscar Cedrangolo sul caso Garlasco

Oscar Cedrangolo ha detto la sua nel corso dell’intervista rilasciata alla trasmissione Zona Bianca, di Giuseppe Brindisi, su Rete 4.

All’epoca Cedrangolo chiese di non confermare la condanna. Secondo il suo modo di vedere, il punto più fragile del quadro accusatorio non era uno degli indizi individuati dalla sentenza d’appello bis, ma l’elemento posto alla base dell’intera ricostruzione: il presunto tentativo di Stasi di far credere a un incidente domestico.

“Quello che veniva indicato come il primo e grave indizio – spiega Cedrangolo – si è rivelato una bufala, un vero e proprio travisamento processuale”.

L’ex Pg contesta la ricostruzione secondo cui Stasi avrebbe cercato di indirizzare gli investigatori verso l’ipotesi di una caduta accidentale dalle scale della villetta di Garlasco: i “carabinieri Serra e Moscatelli […] sentiti sul punto specifico dalla Pm dell’epoca chiarirono che era farina del loro sacco l’idea dell’incidente domestico e che mai avevano tratto questa sensazione dalle cose che aveva detto Stasi”.

Ma Cedrangolo smonta anche le tesi relative alla porta della cantina di casa Poggi, quella porta che dà sulle scale sulle quali venne trovato il corpo di Chiara.

Di “bufala”, ritiene l’ex Pg, “si può dire” anche delle argomentazioni in merito alle “caratteristiche della porta della cantina di casa Poggi“. L’argomentazione: “Questo sarebbe una specie di addebito per il fatto” che Stasi fosse “a conoscenza della casa e quindi” fosse in grado “di sapere qual era la porta della cantina. Quella porta è uguale a tutte le altre”.

Il ragionamento, in estrema sintesi: se la porta non aveva caratteristiche uniche e Stasi frequentava la casa perché era il fidanzato di Chiara, sapere dove fosse la cantina non dimostra nulla.

La telefonata di Stasi al 118

Poi un’altra considerazione: “È pacifico che Stasi nel corso della telefonata al 118 parlò specificamente di una persona uccisa. ‘Credo che l’abbiano uccisa, non sono sicuro, forse è viva’. Ma mai è stato messo in dubbio che fosse di fronte a un omicidio. Ebbene, cosa è successo in definitiva in quella sede? La Corte ha espunto dalla sentenza la parte relativa al primo grave indizio, ma non ha ritenuto di annullare la sentenza“.

“Le posso garantire che in 33 anni di carriera in Cassazione personalmente non mi è mai capitata una cosa simile“, ha commentato Cedrangolo.

Il peso della spettacolarizzazione del caso Garlasco

Secondo Oscar Cedrangolo i giudici della Cassazione avrebbero temuto il giudizio popolare, fomentato dalla spettacolarizzazione del caso Garlasco.

“E qui ritorniamo al discorso iniziale, quello del sentimento popolare, dell’opinione pubblica, della spettacolarizzazione e degli effetti perversi del processo mediatico”, ha argomentato l’ex Pg.

“La gente comune, in vicende come questa, ragiona di pancia. E se la Corte avesse annullato la sentenza di condanna, quale sarebbe stata la reazione? ‘Come funziona questa giustizia? La prima volta Stasi è arrivato in Cassazione come innocente e non andava bene, poi ci è ritornato come colpevole e neanche va bene. Ma cosa vuole questa Cassazione?'”.

La conclusione di Oscar Cedrangolo: “Questo le spiega perché è fondamentale la premessa della requisitoria: in Cassazione non si giudicano imputati, ma sentenze“.