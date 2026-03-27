Garlasco, per la Bpa del Ris di Cagliari Chiara uccisa da un solo killer e con un ultimo colpo sulle scale
Garlasco, le indiscrezioni sulla Bpa dei RIS di Cagliari: un solo killer e possibile colpo finale sulle scale. Tutti i possibili nuovi elementi
Nuovi elementi emergerebbero sul delitto di Garlasco secondo le indiscrezioni relative alla Bpa eseguita dai Ris di Cagliari: la conferma della presenza di un solo killer e dell’uso di un’unica arma, con le analisi che riconducono a un martello. Si ipotizzerebbe, inoltre, un possibile colpo finale alla vittima inferto sulle scale, ma restano dubbi sulla dinamica.
- Garlasco, le analisi dei Ris di Cagliari
- Cosa può emergere dalla Bpa
- L’arma del delitto: torna l’ipotesi del martello
- Ipotesi ultimo colpo sulle scale
Garlasco, le analisi dei Ris di Cagliari
A quasi vent’anni dal delitto avvenuto a Garlasco, com’è noto la Procura di Pavia ha disposto ulteriori approfondimenti affidati ai Ris di Cagliari, con l’obiettivo di rivedere la dinamica dell’aggressione attraverso strumenti più avanzati.
Gli specialisti sono tornati nella villetta teatro dell’omicidio per effettuare un sopralluogo approfondito, finalizzato anche alla creazione di un modello tridimensionale dell’abitazione. Questo consente di integrare e reinterpretare le centinaia di immagini raccolte nel 2007, offrendo una lettura più precisa delle tracce di sangue.
Cosa può emergere dalla Bpa
La blood pattern analysis (Bpa), ovvero lo studio della distribuzione delle macchie ematiche, rappresenta oggi uno degli strumenti più affidabili per ricostruire la sequenza degli eventi durante un’aggressione violenta.
Uno dei risultati più rilevanti riguarderebbe la conferma della presenza di un solo aggressore. Le tracce rilevate sulla scena, comprese le impronte insanguinate individuate con tecniche come il luminol, risulterebbero compatibili con un’unica persona.
Lo studio rafforza quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi, escludendo la presenza di più individui all’interno dell’abitazione al momento del delitto.
L’arma del delitto: torna l’ipotesi del martello
Le nuove analisi rilanciano anche una pista già valutata nei processi: quella di un’arma unica, probabilmente un oggetto contundente compatibile con un martello da lavoro. Le caratteristiche delle ferite (alcune più nette, altre più ampie e traumatiche) sarebbero coerenti infatti con uno strumento dotato di due superfici diverse.
Un elemento che continua a suscitare attenzione, peraltro, è proprio la scomparsa di un martello dall’abitazione della famiglia Poggi, mai ritrovato e mai ufficialmente collegato con certezza al delitto, ma considerato dagli investigatori una possibile arma.
Ipotesi ultimo colpo sulle scale
La novità più significativa riguarda la fase finale dell’aggressione. Secondo le più recenti interpretazioni, la vittima potrebbe essere stata colpita un’ultima volta sulle scale che conducono alla cantina, e non esclusivamente prima della caduta, come ipotizzato nelle sentenze.
Questo scenario, tuttavia, presenta alcune criticità. Le tracce disponibili indicano che l’aggressore si trovasse nella parte alta della scala, rendendo difficile spiegare come possa aver inflitto un colpo diretto alla testa senza scendere ulteriormente. Una possibile spiegazione è che alcune impronte siano andate perdute o siano state coperte dal sangue.
Oltre alle ipotesi sulla Bpa, sul caso di Garlasco pesano anche le indiscrezioni legate alla perizia della dottoressa Cattaneo. Uno degli aspetti più discussi riguarderebbe l’orario dell’omicidio: le nuove analisi tecniche, incrociate con i dati ambientali e le tracce biologiche, potrebbero suggerire uno spostamento della finestra temporale rispetto a quanto ipotizzato inizialmente. Un elemento che, se confermato, inciderebbe sulla ricostruzione degli spostamenti e sugli alibi.