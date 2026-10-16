Garlasco, per la difesa di Andrea Sempio l'impronta di scarpa incompatibile: il video delle prove delle Frau

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È sull’ormai famosa scarpa Frau numero 42, con la suola a pallini, che si gioca uno dei bracci di ferro fra accusa e difesa nel caso Garlasco. Quel particolare modello di scarpa sarebbe stato indossato dall’assassino di Chiara Poggi, che avrebbe lasciato impronte insanguinate a pallini sulla scena del delitto. Andrea Sempio si è sottoposto a perizie antropometriche, indossando una serie di scarpe di marca Frau. La trasmissione Quarto Grado ha mostrato i filmati.

Garlasco, l’impronta 6

Diverse consulenze della difesa riguardano proprio quell’impronta di scarpa (passata alle cronache come "impronta numero 6") e dimostrerebbero che l’assassino di Chiara Poggi in realtà indossava il 40. Andrea Sempio, invece, ha un piede molto più grande: indossa il 44.

Cosa significa, tirando le somme? Che, se dovesse passare la linea secondo la quale l’assassino calzava una scarpa numero 40, la logica conseguenza sarebbe che Andrea Sempio verrebbe collocato fuori dalla scena del crimine. E non solo: anche Alberto Stasi sarebbe fuori, dal momento che all’epoca calzava 42/43.

Nel video mostrato a Quarto Grado, alla presenza in studio di Armando Palmegiani, Sempio viene visto provare a indossare una serie di scarpe, di misura crescente. Scarpe recuperate "da privati, con tanta pazienza". Le scarpe mostrate non calzano: sono troppo piccole.

Il piede di Andrea Sempio

Ma Andrea Sempio, nel corso degli ultimi vent’anni, ha avuto un importante aumento di peso: da giovane filiforme si è trasformato in un uomo ben piazzato.

Tale cambio di dimensioni corporee potrebbe essersi riverberato anche nella misura delle scarpe calzate? L’osservazione è stata avanzata anche dalla professoressa Cristina Cattaneo, alla quale è stata affidata la perizia per la Procura sulla misura del piede di Sempio.

La linea della difesa Sempio

La risposta di Palmegiani: "È per questo motivo che il lato tecnico delle calzature è stato abbinato a un parere pro veritate di un antropologo che ha analizzato i dati presenti dal punto di vista teorico e pratico" anche con "raggi X". E poi, ha aggiunto Palmegiani, anche con il "parere da un ortopedico".

Per riassumere, con una procedura tramite scannerizzazione, i tecnici Armando Palmegiani e Giacomo De Angelis ritengono di aver fatto un’importante passo avanti, determinando con certezza quale numero di scarpa abbia lasciato l’impronta numero 6. Da quella traccia, tramite modelli 3D e ricostruzioni, hanno individuato il numero della scarpa ed hanno calcolato lo spazio interno a disposizione del piede: uno spazio tra gli 8,2 e i 9,4 cm. Misure inferiori a quelle del piede di Sempio, si sostiene. La questione scarpa resta aperta.