Garlasco, per la difesa di Andrea Sempio "la ragazza del forum non è Chiara Poggi": potrebbe testimoniare

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La difesa di Andrea Sempio sostiene che la ragazza di cui sarebbe stato ossessionato, citata nei messaggi pubblicati sul forum “Club di seduzione italiana”, non sia Chiara Poggi. I legali valutano di chiamare come testimone la giovane di cui l’indagato si sarebbe invaghito per smontare il presunto movente sentimentale ipotizzato dalla Procura sul caso di Garlasco.

Garlasco, parla la difesa di Andrea Sempio

Lo pseudonimo “AndreaS” sarebbe di Andrea Sempio, i messaggi sul forum sarebbero i suoi ma la ragazza-ossessione citata online non sarebbe invece Chiara Poggi.

A sostenerlo sono gli avvocati dell’indagato, che respinge con forza questa interpretazione e sostiene che la ragazza di cui si parla nei post sia un’altra persona.

ANSA

I post e l’ossessione per una ragazza

I messaggi, scritti tra il 2009 e il 2016 con il suddetto nickname, sono finiti agli atti dell’indagine sul caso del delitto di Garlasco, che si avvia verso la chiusura.

In uno dei post più discussi, risalente al novembre 2010, l’autore raccontava di aver vissuto una “one itis“, termine usato nello slang dei forum di seduzione per indicare una forte ossessione sentimentale: “L’unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una ‘one itis’ di quasi due anni, è capitato in un momento oscuro della mia vita. Tra i 18 e i 20”.

Per gli investigatori, questi scritti potrebbero collegarsi all’ipotesi accusatoria secondo cui Sempio avrebbe maturato rancore verso Chiara Poggi dopo un presunto rifiuto a sfondo sessuale. Un’ipotesi che ha portato i magistrati a contestare aggravanti pesanti, tra cui quella dei motivi abietti e della crudeltà.

Chi è la ragazza di cui era ossessionato

La linea difensiva, però, è netta. Gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti confermano che dietro il nickname “AndreaS” ci fosse effettivamente Andrea Sempio, ma negano qualsiasi riferimento a Chiara Poggi.

Taccia, intervenendo anche in televisione, ha dichiarato: “Mi ricordo benissimo della ragazza di cui si era invaghito, era più piccola di noi. Non c’entra nulla con Chiara Poggi”.

Secondo la difesa, si tratterebbe semplicemente di una “cotta” adolescenziale e non di una vera ossessione morbosa. Proprio per questo motivo i legali starebbero valutando di chiamare in aula quella ragazza come testimone, nel caso in cui l’inchiesta sfociasse in un processo in Corte d’Assise.

I nodi dell’indagine

Intanto resta alta l’attenzione sul nuovo filone investigativo. Oltre ai messaggi online, gli inquirenti stanno approfondendo diversi elementi: l’impronta palmare numero 33 trovata vicino alle scale della cantina, le telefonate mute effettuate nei giorni precedenti al delitto e il discusso scontrino del parcheggio di Vigevano conservato per circa un anno e consegnato solo durante la prima indagine a carico di Sempio.

La Procura ritiene inoltre che la nuova consulenza medico-legale possa spostare l’orario della morte di Chiara Poggi tra le 10.30 e le 11.30 del 13 agosto 2007, lasciando compatibile il tragitto tra Vigevano e Garlasco. La difesa continua però a contestare la ricostruzione accusatoria e definisce “assurdo” il movente sessuale attribuito a Sempio.