Garlasco, per la genetista Denise Albani "il pensiero è sempre stato Chiara": le nuove dichiarazioni in tv

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per la seconda volta Denise Albani, la genetista che ha firmato la perizia sulle unghie di Chiara Poggi su richiesta della Procura di Pavia nel contesto dell’incidente probatorio della seconda inchiesta sul delitto di Garlasco, si è nuovamente presentata sul piccolo schermo per parlare del suo lavoro. “Il pensiero è sempre stato Chiara, costantemente rivolto a Chiara, perché è lei l’obiettivo principale”, ha detto al Tg1.

Le nuove dichiarazioni di Denise Albani

Sabato 20 giugno Denise Albani è tornata sul piccolo schermo. L’esperta, ricordiamo, è la genetista che nel 2025 è stata incaricata dalla Procura di Pavia per una perizia sulle tracce di Dna sotto le unghie di Chiara Poggi e in altri elementi relativi al delitto di Garlasco, come la spazzatura dell’abitazione e il tappetino del bagno.

Intervenuta al Tg1, la dottoressa ha precisato che “il pensiero è sempre stato Chiara, costantemente rivolto a Chiara, perché è lei l’obiettivo principale”.

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“Lei è il centro della storia ed è lei al centro di tutto il contesto”, ha aggiunto durante l’intervista, specificando che suo lavoro e quello del suo staff è stato sempre svolto “col pensiero alla vittima”.

Questo approccio si ha “quando si viene interpellati da un tribunale”, ha specificato al Tg1.

L’intervento a Ignoto X: “Non parlo volentieri di Garlasco”

Solamente il giorno prima Denise Albani è intervenuta in collegamento con lo studio di Ignoto X per rispondere alle domande di Pino Rinaldi, conduttore del format in onda su La7.

“Non amo parlare del caso Garlasco“, ha detto sin dall’inizio per chiarire il motivo della sua partecipazione. “Ne ho parlato abbondantemente nella perizia, durante la fase dell’udienza”.

La ricerca della verità, secondo la genetista

Nel suo nuovo intervento, davanti alle telecamere del Tg1 ha specificato che non sarà lei a commentare i risulati della perizia depositata nel mese di dicembre dopo l’incidente probatorio.

“Il mio unico obbiettivo è stato quello di cercare di dare un contributo per la ricerca di verità e giustizia“, ha concluso la genetista Denise Albani.