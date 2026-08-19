Garlasco, per la genetista di Andrea Sempio il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi "è da contaminazione"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Uno dei punti da chiarire nel nuovo filone di indagine sul caso Garlasco, quello che coinvolge Andrea Sempio, riguarda il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi. Secondo la genetista Marina Baldi, consulente di Sempio, non c’è alcun giallo: si tratta di una semplice contaminazione. Lo stesso indagato, già da mesi, sostiene la medesima tesi. In sintesi: avendo frequentato assiduamente casa Poggi, in qualità di migliore amico di Marco Poggi, e avendo toccato molti oggetti, è inevitabile che parte del suo Dna sia finito sulle mani di Chiara.

Chiara Poggi, il giallo del Dna

La presenza di Dna riscontrata sulle mani di Chiara, nello specifico, è compatibile con la linea paterna di Andrea Sempio.

La dottoressa Marina Baldi ha ribadito la sua posizione in collegamento con la trasmissione Mediaset Morning News: “Siamo certi che si tratti di contaminazione”.

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E ancora: “Vedremo cosa hanno potuto trovare di nuovo i consulenti della Procura e poi vedremo che tipo di convinzione si farà, prima il Gup e poi eventualmente un giudice o una corte”.

Garlasco, gli oggetti coinvolti nella contaminazione

Si parla di 30 oggetti che sarebbero stati oggetto di possibile contaminazione. Ma, puntualizza la genetista, “questi 30 oggetti sono una piccola parte di quelli che vengono toccati quotidianamente quando noi accediamo in un posto. Sono quelli che Andrea ricordava”. Quindi, in realtà, gli oggetti di casa Poggi con impresso il Dna di Andrea Sempio potrebbero potenzialmente essere di più.

Marina Baldi spiega come può avvenire una contaminazione

La genetista ha poi specificato che il rilascio di Dna è una cosa più comune di quanto si creda: “In realtà questa attività di rilascio di Dna avviene quotidianamente, avviene anche parlando“.

E poi, indicando il microfono: “Ad esempio, io sto parlando e le goccioline di saliva contengono le mie cellule, quindi se uno va ad analizzare un microfono, ad esempio, ci potrebbero essere tracce di Dna di tutte le persone che hanno parlato prima di me”.

La posizione della Procura

La Procura, tuttavia, esclude che possa esserci stata una contaminazione. Ma c’è anche dell’altro che viene contestato: “La Procura ha anche dei dubbi sulla sua frequentazione della casa“, ha commentato riferendosi a Sempio Umberto Brindani, il direttore del settimanale Gente, presente in studio. Sarà un giudice a stabilire quale delle due posizioni sia da considerarsi più affidabile.