Garlasco, per Liborio Cataliotti il movente attribuito ad Andrea Sempio è "fantasmagorico", il motivo

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Non nasconde le sue perplessità, Liborio Cataliotti, sul movente che i pm contestano al suo assistito Andrea Sempio indagato per il delitto di Garlasco. Ciò lo perplime prima ancora dell’ipotesi di reato a lui contestata, ovvero l’omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti, ovvero un approccio sessuale rifiutato. “Un’avance sessuale sarebbe stata avanzata in precedenza, mi raccontassero quando, sulla base di quali indizi e con quali riscontri”, riferisce in un intervento a Ore 14 Sera.

Il movente, secondo l’avvocato Liborio Cataliotti

Nel corso della puntata di Ore 14 Sera andata in onda giovedì 30 aprile l’avvocato Liborio Cataliotti, che insieme alla collega Angela Taccia difende Andrea Sempio, ha detto la sua sul movente contestato ad Andrea Sempio dai pm di Pavia.

Come noto, l’indagato ha ricevuto un avviso di garanzia con la convocazione presso la Procura di Pavia prevista per il 6 maggio, quando sarà chiamato a rispondere all’interrogatorio degli inquirenti. Secondo l’accusa, Sempio avrebbe ucciso Chiara Poggi per il rifiuto di un approccio sessuale.

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“Ciò che non ci trova assolutamente d’accordo”, continua Cataliotti, “è evidentemente l’individuazione dell’autore del fatto e prima ancora del suo movente”. L’avvocato si interroga su “quando, dove e perché” ci sarebbe stata l’avance sessuale attribuita al suo assistito.

“Quell’avance sessuale sarebbe stata avanzata in precedenza”, afferma, quindi “mi raccontassero quando, sulla base di quali indizi e quali riscontri”, ovvero “o nell’immediatezza”, dunque immediatamente prima “dell’efferato crimine”, ricordando che chi si vede rifiutata un’avance sessuale “la prima cosa che fa è esplicitare in atti sessuali violenti“. A tal proposito Cataliotti fa notare che non ci sono evidenze di una tentata violenza sessuale. Per questo motivo il legale parla di “un’ipotesi fantasmagorica“.

La notifica ricevuta da Andrea Sempio

Nel corso dello stesso intervento Liborio Cataliotti ha precisato che le accuse messe nero su bianco dai pm di Pavia sono da intendersi come “una lettura unidirezionale e unilaterale” e soprattutto “non ancora sottoposta al vaglio giurisdizionale“.

L’accusa “ci trova d’accordo” nei tratti essenziali, ovvero: “L’autore abbiamo sempre detto che fosse uno” senza puntare l’indice contro Alberto Stasi “perché non ci interessa farlo”. È d’accordo, la difesa di Sempio, anche sul fatto “che l’arma fosse una”. Il 6 maggio Andrea Sempio, quando si presenterà alla Procura di Pavia, “rispetterà la legge“.

Il commento di Giada Bocellari sul nuovo corso delle indagini su Garlasco

Nel frattempo Giada Bocellari ha rilasciato un commento sulla svolta nelle indagini sul delitto di Garlasco. A Repubblica l’avvocata, che difende Alberto Stasi insieme al collega Antonio De Rensis, ha riferito di sentirsi “emozionata” ma di non aver mai perso la speranza.

Il suo assistito resta tuttavia con “un timore di fondo” e per questo motivo rimane “con i piedi piantati per terra, consapevole che l’esito è in mano ad altri”.