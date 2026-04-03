Garlasco, per Lovati la chiusura delle indagini su Sempio non è vicina e non ci sarà "nulla di definitivo"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Le nuove indagini sul delitto di Garlasco sono giunte all’ultimo miglio. Il Procuratore vuole chiudere entro fine maggio e per questo motivo il Nucleo Investigativo dei carabinieri di Milano è al lavoro sull’informativa finale su Andrea Sempio. Un fascicolo assai corposo, se si considera che supera le 600 pagine soltanto la parte relativa alla perizia della super consulente incaricata dalla Procura di Pavia, la professoressa Elena Cattaneo, e alla Bpa, cioè lo studio scientifico delle tracce ematiche repertate sulla scena del crimine. Secondo l’avvocato Massimo Lovati, ex legale del 38enne indagato, non assisteremo invece a "nulla di definitivo".

Le nuove indagini su Andrea Sempio e il caso Garlasco

Del super fascicolo risultante dalle nuove indagini, altre 300 pagine circa contengono la consulenza informatica presentata dal professor Paolo Dal Checco, che ha analizzato i computer di Chiara Poggi e Alberto Stasi. Insomma un lavoro approfondito ed esteso.

La Procura è intenzionata a chiedere il rinvio a giudizio per Andrea Sempio e non si esclude che possano essere coinvolti anche ignoti. A sostegno di questa pista sono allegate proprio alcune considerazioni della Cattaneo, la quale ha evidenziato una colluttazione tra la vittima e il suo aggressore "o i suoi aggressori".

Da qui è nata l’esigenza di stabilire con certezza la presenza di Dna sulle unghie di Chiara Poggi. Al momento le tracce genetiche rilevate, seppur parziali, sono due.

Secondo la genetista Denise Albani, il segmento denominato Ignoto 1 rivela una compatibilità con la linea paterna di Sempio. La traccia Ignoto 2 è rimasta invece sconosciuto, ma non ha dato alcuna compatibilità con i campioni a disposizione.

Cosa ha detto Massimo Lovati sulla possibile proroga delle indagini

"Mi spiace deludere tutti, ma secondo me non siamo all’ultimo miglio", ha affermato Massimo Lovati intervenendo a Mattino Cinque. "Sarà sicuramente richiesta una proroga, perché non si può concludere un’indagine di questo tipo senza mutare i capi d’accusa".

L’ex legale di Andrea Sempio esprime la propria tesi in maniera chiara, ribadendo ciò che aveva affermato anche in altre occasioni: "L’omicidio volontario in concorso, con Alberto Stasi o con altri, dovrà essere cambiato".

Non spetta a me dire con cosa, ma sicuramente queste indagini non potranno essere concluse se non sarà mutato radicalmente il capo d’incolpazione. Sicuramente non può restare omicidio volontario di un’unica persona, perché Andrea Sempio era già stato archiviato nel 2017. Quindi o aggiungono qualcosa o tolgono qualcosa.