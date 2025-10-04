Garlasco, per Marchetto nel 2008 Andrea Sempio non fu indagato perché "il colpevole doveva essere Stasi"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Nel 2008 Andrea Sempio venne ascoltato dai carabinieri di Pavia nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, ma non venne indagato. Secondo l’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto, che condusse nelle primissime fasi le indagini sul delitto di Garlasco, l’amico di Marco Poggi non venne indagato perché il “colpevole doveva essere Alberto Stasi“.

Garlasco, parla l’ex maresciallo dei carabinieri Marchetto

Nel corso della puntata del 2 ottobre di Ore 14 Sera, il programma di approfondimento di Rai 2 condotto da Milo Infante, si è parlato tra i vari temi del delitto di Garlasco, delle nuove indagini e delle vecchie.

Ai microfoni dell’inviata del programma, l’ex maresciallo dei carabinieri Francesco Marchetto, comandante della stazione di Garlasco all’epoca dell’omicidio di Chiara Poggi, ha parlato delle indagini di allora.

E del perché Andrea Sempio, al centro delle nuove indagini della procura di Pavia, non venne indagato all’epoca.

Marchetto ha raccontato che conosceva la famiglia Sempio da tempo, parlando di loro come delle “persone che dal nulla hanno creato non dico un impero, ma tanto”.

Perché Andrea Sempio non venne indagato nel 2008

Andrea Sempio venne ascoltato dai carabinieri di Pavia il 4 ottobre 2008 e in quella occasione consegno l’ormai noto scontrino del parcheggio di Vigevano risalente alla mattina del 13 agosto 2007, il giorno dell’omicidio di Chiara Poggi.

Secondo Marchetto Sempio non venne indagato perché il colpevole doveva essere Alberto Stasi.

Nelle prime fasi delle indagini il computer di Alberto Stasi venne “manomesso”, ha detto l’ex maresciallo, ed era così andato perso quello che poteva essere il suo alibi.

Quindi “Stasi non ha l’alibi, Stasi è il colpevole“.

Cassese: “Sempio ascoltato due volte”

A Ore 14 sera ha parlato anche il colonnello Cassese, ex comandante della Compagnia dei carabinieri di Vigevano, che guidò le indagini su Garlasco dopo aver escluso per contrasti Marchetto.

Cassese ha spiegato che rispetto al 2007 ora sono emersi due elementi all’epoca “sconosciuti”, cioè l’impronta 33 e il dna sotto le unghie di Chiara Poggi.

Elementi “sufficienti per approfondire la posizione di Sempio, poi bisognerà collocarlo sulla scena del delitto”.

Cassese ha raccontato che Sempio venne ascoltato due volte, una pochi giorni dopo il delitto e poi successivamente.

Gli investigatori gli chiesero il motivo della telefonata a casa Poggi visto che sapeva che l’amico Marco era vacanza.

Sempio spiegò la telefonata e vennero fatte delle verifiche, dice Cassese: “Non abbiamo mai avuto altri elementi per approfondire la sua posizione”.