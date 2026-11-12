Garlasco, per Mario Venditti "su Sempio manca la pistola fumante, Stasi è ancora colpevole"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti torna a parlare del delitto di Garlasco e difende la decisione di archiviare Andrea Sempio nel 2017. Intervistato da Bruno Vespa a Porta a Porta, il magistrato ha messo in discussione la nuova ricostruzione accusatoria e ha ribadito come per lui la condanna di Alberto Stasi sia da considerare definitiva, in quanto su Sempio “manca la pistola fumante e anche tutto il resto”.

Mario Venditti difende Sempio e punta il dito contro Stasi

Ospite della puntata di Porta a Porta di giovedì 11 novembre, l’ex procuratore aggiunto di Pavia ha espresso forti perplessità sugli elementi raccolti dalla Procura nell’ambito della nuova indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. È si è detto “assolutamente convinto” della decisione presa nel 2017 sull’archiviazione di Andrea Sempio.

“Nei confronti di Sempio gli elementi sono veramente evanescenti, è stato già detto che manca la pistola fumante ma manca anche tutto il resto”, ha dichiarato Venditti, contestando soprattutto la ricostruzione dell’aggressione contenuta nell’imputazione per la quale è stato chiesto il rinvio a giudizio dell’indagato.

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Secondo l’ex magistrato, non sarebbe sufficientemente documentata la successione degli eventi ipotizzata dagli inquirenti, dall’ingresso nell’abitazione della vittima fino alla presunta proposta sessuale, al rifiuto e alla successiva aggressione. “Tutto questo da cosa è documentato? Chi lo dice?”, si è chiesto Venditti.

L’ex procuratore ha poi ribadito la propria posizione sulla responsabilità di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio della fidanzata. “Fino a questo momento Alberto Stasi è ancora colpevole per la giustizia italiana e io a questo mi attengo”, ha affermato, ricordando che del caso si sono occupati oltre trenta magistrati nel corso dei diversi procedimenti giudiziari.

Venditti e le indagini del 2017: “Non agirei diversamente”

Nel corso dell’intervista, Venditti ha spiegato anche perché non ritiene di aver commesso errori nelle verifiche condotte nel 2017. Alla domanda se oggi indagherebbe diversamente, la sua risposta è stata negativa.

L’ex procuratore ha precisato che all’epoca non gli era stato chiesto di riaprire le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, ma di verificare alcuni elementi segnalati dalla madre di Alberto Stasi, emersi attraverso accertamenti investigativi privati.

Tra questi figurava il noto scontrino di Vigevano, uno degli elementi utilizzati per sostenere la posizione di Andrea Sempio. Le verifiche erano finalizzate a valutare eventuali presupposti per una revisione della condanna davanti alla Corte d’Appello di Brescia.

Venditti ha inoltre espresso scetticismo sull’ipotesi di revisione del processo Stasi, paragonandola all’Araba Fenice: tutti ne parlano, ma nessuno la vede. Ha osservato che, al momento delle sue dichiarazioni, non risultava presentata una richiesta di revisione né dalla difesa del condannato né dalla Procura generale di Milano.

L’amarezza sull’inchiesta per corruzione

L’intervista è arrivata poche ore dopo l’audizione di Mario Venditti davanti ai magistrati di Pavia, che lo hanno ascoltato come persona informata sui fatti nell’inchiesta sulla presunta corruzione collegata all’archiviazione di Sempio nel 2017.

Al centro degli accertamenti figurano anche i 45mila euro versati dalla famiglia Sempio ai legali, sui quali gli investigatori hanno cercato di ricostruire la destinazione del denaro. La posizione dell’ex procuratore, precedentemente indagato per corruzione in atti giudiziari, è stata archiviata dal gip di Brescia.;

Venditti ha raccontato il peso personale della vicenda, definendo l’accusa di corruzione una delle più gravi che possano essere rivolte a un magistrato. Dopo 44 anni di servizio allo Stato, ha spiegato, l’esposizione mediatica gli ha provocato una profonda amarezza. A preoccuparlo, tuttavia, non sarebbero soltanto le conseguenze personali. Secondo l’ex procuratore, l’inchiesta avrebbe gettato un’ombra sull’intero ordine giudiziario, compromettendo la fiducia dei cittadini nella magistratura.

Interrogato sulla fiducia nei colleghi che avevano collaborato con lui alle indagini del 2017, Venditti ha ammesso che questa aveva vacillato. Alla successiva richiesta di chiarimento ha preferito non rispondere, chiudendo così uno dei passaggi più delicati dell’intervista.