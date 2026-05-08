Garlasco, per Massimo Lovati Andrea Sempio non verrà condannato perché "gli indizi sono flebili"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Sugli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco, è intervenuto Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio. Intervistato in un programma televisivo, l’avvocato si è detto convinto che il suo ex assistito, accusato di aver ucciso Chiara Poggi, non sarà condannato perché gli indizi raccolti contro di lui sono “flebili”.

Delitto di Garlasco, parla Massimo Lovati

Non ha dubbi Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio, sull’innocenza del suo ex assistito – come di quella dell’unico condannato Alberto Stasi – e sul fatto che lo stesso non verrà condannato dopo la riapertura delle indagini e la chiusura delle stesse da parte della procura di Pavia che lo ha accusato del delitto di Garlasco.

Sentito da più testate giornalistiche, l’avvocato ha ribadito la sua linea andando a smontare l’impianto accusatorio contro l’amico del fratello della vittima che è stato di recente ascoltato dagli inquirenti.

“Andrea Sempio non verrà condannato”

In collegamento con “Dentro la Notizia”, su Canale 5, Massimo Lovati ha spiegato che il suo ex assistito non verrà condannato perché gli indizi sono “flebili, fragili, ondivaghi”.

Sulla sua definizione di “disadattato” – che aveva dato in merito all’accusato – ha aggiunto: “Perché lo avevo definito così? Le considerazioni sul lato psicologico delle persone leviamole di torno”.

Infine, ha specificato come per lui il contraddittorio sull’analisi e la consulenza del RaCIS (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche), che ha tracciato un profilo psicologico di Andrea Sempio, non valga niente perché la legge viete le perizie sulla personalità dell’imputato e sulle sue qualità psichiche che non dipendono da cause patologiche.

Le parole dell’avvocato

Non si tratta del primo intervento di Massimo Lovati nelle ultime ore sul caso. L’ex legale di Sempio si era già espresso a “Diario del giorno” dove aveva bollato le intercettazioni ambientali raccolte su Sempio come “acqua fresca, senza perizia”.

Per l’avvocato “le intercettazioni ambientali, come quelle telefoniche, vanno periziate. Fino a quando non c’è una perizia che dica da dove provengono questi soliloqui, queste captazioni, da dove provengono e da chi provengono, per me sono acqua fresca”.

In un’altra intervista, a La Stampa, aveva criticato il modo di procedere della procura di Pavia nelle indagini sul delitto di Garlasco, rea di voler “sbattere il mostro in prima pagina”, di “sperare di far crollare Andrea Sempio”, di “voler influenzare i testimoni” e di “essersi comportata in un modo mai visto in quarantacinque anni di professione”.