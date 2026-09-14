Garlasco, per Massimo Lovati "ci sono tante cose da chiarire" sul caso: "Piste battute sono depistate"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Massimo Lovati non demorde: secondo l’ex legale di Andrea Sempio nel caso Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi si intreccerebbe ad altri eventi avvenuti nel piccolo paese nel corso degli anni. Lovati ha detto la sua nel salotto televisivo di Gianluigi Nuzzi, Dentro la Notizia, in onda su Canale 5.

Massimo Lovati sul caso Garlasco

Era stato Massimo Lovati a tirare fuori storie di presunti complotti. Secondo il legale, Chiara Poggi potrebbe avere visto qualcosa che non avrebbe mai dovuto vedere. Qualcosa che l’ha condannata a morte.

Secondo tale ricostruzione, espressa più volte nel corso di svariati interventi televisivi, sia Andrea Sempio che Alberto Stasi sarebbero del tutto innocenti.

“Siamo d’accordo che il Santuario della Madonna della Bozzola non c’entra nulla con l’omicidio della povera Chiara?”, ha domandato Nuzzi al suo ospite.

La risposta di Massimo Lovati: “Ma assolutamente no. Ci sono tante cose da chiarire”.

Caso Garlasco, le piste alternative

Nuzzi, a questo punto, ha incalzato l’avvocato, ex legale di Sempio: “Lei è di quelli che vedono un complotto massonico, riti esoterici…”.

“Secondo me – ha replicato Lovati – le piste battute, sia nel 2007 sia quella di oggi, per non parlare di quella del 2017, sono tutte depistate“. E ancora: “Non è andando dietro a queste piste che si scoprirà [la verità]”.

La nuova domanda di Nuzzi a Lovati: “Lei pensa che i morti e i suicidi che ci sono stati a Garlasco, sono comunque riconducibili, almeno in parte, all’omicidio di Chiara? Questo lo pensa ancora?”.

A Lovati che replicava con un “Certo”, Nuzzi ha ribattuto ancora: “Però è un po’ solo in questa sua ricostruzione”.

La replica del legale è arrivata sotto forma di battuta: “Meglio soli che mal accompagnati”.

Altre vicende a Garlasco

Chiara Poggi fece due ricerche sul Santuario della Bozzola: la prima alle 11:06 del 26 luglio e la seconda alle 15:41 del primo agosto. In entrambi i casi aveva visualizzato e scaricato una foto del Santuario dal pc del lavoro.

Il Santuario della Bozzola finì al centro di una vicenda che coinvolse due cittadini romeni. L’inchiesta portò anche al sequestro di 250mila euro pagati per evitare la diffusione di audio e video hard che avrebbero visto coinvolto un prete del santuario.

Non è mai stato provato che Chiara Poggi sapesse della vicenda, né che abbia mai ipotizzato alcunché.

A Garlasco, poi, fra il 2010 e il 2016 avvennero alcuni suicidi e una di quelle morti riguardò Michele Bertani, amico d’infanzia di Andrea Sempio.

Lovati a processo per diffamazione

Intanto Massimo Lovati è a processo per diffamazione a Milano. A citarlo in giudizio è stato lo Studio Giarda. Lovati, in una vecchia intervista, aveva accusato i precedenti difensori di Stasi di avere messo in atto una sorta di “macchinazione”, anche volta al prelievo clandestino di Dna.