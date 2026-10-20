Garlasco, per Milo Infante "Stasi mostrificato in modo spaventoso, a Sempio è stato in gran parte risparmiato"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Milo Infante è tornato a parlare del delitto di Garlasco nella puntata di Ore 11 andata in onda su Rete 4 martedì 20 ottobre. Il conduttore ha parlato di Alberto Stasi e della sua mostrificazione durante le indagini e dopo la condanna, facendo un confronto con Andrea Sempio, a suo dire “risparmiato in gran parte” rispetto all’ex fidanzato di Chiara Poggi.

Il dolore di Stasi durante i processi: “8 anni di sofferenza”

Milo Infante ha detto che “Alberto Stasi ha vissuto con quasi più sofferenza gli 8 anni dei processi che non la detenzione, ma è Alberto che lo racconta. Nel momento in cui tu entri in carcere, in qualche modo cominci a elaborare, ma lui lo racconta molto bene a Le Iene: cominci a elaborare il fatto che ti è toccata e quindi te ne fai una ragione. Mentre i processi, le indagini, gli interrogatori, le udienze, sono una sofferenza che si rinnova ogni giorno”.

Monica Leofreddi ha poi aggiunto che anche Sempio è “da sempre un presunto colpevole” con “un’ombra senza processo”, ma Infante ha ribattuto argomentando che Sempio negli anni passati “è andato tanto in televisione perché gli andava, poi i suoi avvocati lo portavano in televisione. Lo dice l’avvocato Grassi, no? Per vanità, cioè lui diceva ‘quando ho sentito che c’era la possibilità di seguire Andrea Sempio, ho detto io ci salto dentro con tutte le scarpe‘. Ci sono degli indagati che noi non vediamo, che nessuno vede mai, che non parlano, che stanno zitti, aspettano l’esito delle indagini. Andrea è uno che sceglie la prima linea. Poi dice anche a un certo punto in uno dei suoi soliloqui ‘cosa me ne frega a me del popolo bue, cosa me ne frega di quello che pensa la casalinga, non me ne frega niente’. Atteggiamento contrario rispetto a oggi, che lo vede in questo momento molto protagonista, in cui attira su di sé l’attenzione”.

Infante sulla “mostrificazione” di Stasi e la differenza con Sempio

Nel corso della trasmissione, il conduttore ha poi riflettuto su Stasi, Sempio e il ruolo dei media nel delitto di Garlasco: “Posso spezzare una piccolissima lancia nei confronti dell’informazione in generale? Alberto Stasi è stato mostrificato in una maniera spaventosa finanche nelle parole della dottoressa Barbaini (ex sostituto procuratore generale di Milano, ndr). Un contenuto mostruoso, terrificante, spaventoso, la pedopornografia, poi la pornografia. Ad Andrea Sempio, tutto sommato, questo è stato risparmiato in gran parte: vi assicuro che è stato raccontato un centesimo di quello che noi abbiamo visto e quel centesimo che abbiamo visto è lontano anni luce da quella pornografia dozzinale e di basso livello che abbiamo trovato nella cartella militare di Stasi”.

A maggio scorso, dall’altra parte, Liborio Cataliotti, avvocato di Sempio, aveva invece denunciato la “mostrizzazione” del suo assistito.

L’attacco ai consulenti durante Ore 11

Quindi, la stoccata ai periti: “Mentre noi apparteniamo a una categoria che quando sbaglia trova sempre un giudice che te la fa pagare, ed è sicuramente giusto, pensate ai consulenti. Quando ieri sentivo da Nicola Porro, l’ingegner Porta, che raccontava la genesi della grande bufala della pedopornografia, mi chiedevo: nel momento in cui invece si scopre che Stasi non ha mai scaricato nessun video pornografico e i carabinieri del Ris, sbagliando l’attribuzione nel percorso inverso, vanno a trovare un filmato pedopornografico, tutti quegli scienziati che sono andati avanti anni nei salotti televisivi dovrebbero scomparire per un certo numero di anni. Perché vuol dire che non sei bravo a fare il tuo mestiere, vuol dire che hai fatto una cosa sbagliata, che sei un incompetente, che sei un incapace. Questo passaggio manca”.

Infante su Stasi: “Il colpevole perfetto”

Infante ha aggiunto poi che “in Procura a Vigevano nei momenti di difficoltà ci si chiedeva ‘se non Stasi chi?’. La risposta è sempre stata Stasi. L’altro problema, purtroppo per Alberto, è che Alberto era il colpevole perfetto. Perfetto, perfetto. Era il colpevole perfetto intorno al quale hanno costruito spesso un castello di accuse che poi si è rivelato o del tutto infondato o addirittura, come nel caso inspiegabile del sangue sui pedali, del DNA eh di Chiara sui pedali, è non tanto difficilmente spiegabile, perché una spiegazione, l’unica razionale, c’è, ma non spetta a noi darla. Sentite il capitano Marino all’epoca, oggi tenente colonnello.