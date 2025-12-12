Garlasco, per Nordio è il caso di malagiustizia più eclatante: "Come si fa a condannare una persona assolta?"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Nel corso di una recente intervista, il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha definito il delitto di Garlasco come il caso di malagiustizia più eclatante, criticando la condanna di Alberto Stasi dopo due assoluzioni. Il ministro ha anche commentato il caso della famiglia nel bosco e criticato i rimedi “estremi”.

Garlasco, per Nordio è il caso di malagiustizia più eclatante

Il delitto di Garlasco continua a far discutere: anche i politici spesso espongono le loro teorie e opinioni sulla vicenda. Tra le più recenti affermazioni sul caso, troviamo quella del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

In una lunga intervista rilasciata recentemente a Panorama, Nordio ha citato l’omicidio di Chiara Poggi come il caso di malagiustizia più eclatante.

“Come si può condannare in Cassazione una persona che è già stata assolta in primo e secondo grado?”, ha chiesto retoricamente il Ministro, riferendosi alla condanna di Alberto Stasi.

Il Ministro della Giustizia sulla condanna di Alberto Stasi

Sulla condanna di Stasi e sul caso Garlasco, Carlo Nordio sembra non avere alcun dubbio: “O i giudici precedenti erano irragionevoli, quindi andrebbero cacciati dalla magistratura, oppure c’è qualcosa che non funziona nel nostro sistema processuale”.

Non è la prima volta, tra l’altro, che il Ministro della Giustizia interviene sul caso.

Solo poche settimane fa, nel corso di un dibattito sulla riforma della giustizia agli Stati Generali della Ripartenza che si sono tenuti a Bologna a novembre, Nordio ha parlato di un “vizio di origine”.

Anche all’epoca, tra l’altro, il Ministro ha ricordato che Stasi è stato assolto due volte.

“Nel nostro ordinamento”, aveva spiegato Nordio, “vige il principio che tu non puoi essere condannato se le prove non vanno al di là di ogni ragionevole dubbio”.

L’opinione sulla famiglia nel bosco

Oltre che sul caso Garlasco, Carlo Nordio si è anche espresso in termini molto netti sul caso della famiglia nel bosco, che nelle ultime settimane ha diviso l’Italia.

“Trovo singolare che si possa arrivare a rimedi così estremi”, ha affermato Nordio, “quando per anni le anime belle ci hanno insegnato che bisogna ritornare allo stato di natura evocato da Rousseau”.